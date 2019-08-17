反送中啟發 澳門年輕人赴港挺抗爭

2019-08-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「南華早報」報導，香港爭取民主的反送中運動，對澳門年輕世代起了鼓舞作用，部分年輕人已加入香港抗爭。與此同時，澳門政府也從香港汲取教訓，避免採取可能導致動盪的爭議措施。

港澳同屬中國特別行政區，都是以粵語為主的前殖民地，但相較自由的香港，澳門社會較為保守，年輕人政治參與不如香港。然而，澳門如今也出現一群聲量日增的年輕人，將抗議活動視為表達不滿和爭取共同目標的舞台。

澳門二十三歲男子博斯科．黃（Bosco Wong，譯音）於去年在香港完成學業後，決定留在香港工作，過去兩個月來積極參與反送中示威。他告訴南華：「他們為自由民主的戰鬥，也是我們的戰鬥。我在澳門的學校並非特別保守，但未在政治上教導太多，香港一直給予我鼓舞。」

另外，澳門二十歲女大學生克麗絲汀．郭（Christine Kuok，譯音）也多次赴港，加入反送中示威。她指出，中國對香港的所作所為也會影響澳門。她受到港人激勵，同時也出自於同理心；在澳門參與示威可能失去工作，她只有身在香港及台灣才感到自由。

穿黑T 4澳門居民被禁入港

近期，澳門已有四位居民被禁止入港，據稱因為他們身穿反送中標準裝扮黑色Ｔ恤。據統計，澳門近七百萬人口中，二十四歲以下年輕人約佔二十四％。香港逾七百萬人口中，上述年輕人族群也佔二十二％。

分析家及倡議人士指出，香港的政治及社會動盪，使得澳門政府更小心謹謹，避免採取可能引發騷亂的措施。澳門政府早前曾否認有意推動引渡法案，本月初也暫停一項涉及六百億澳幣的爭議法案，強調會先聆聽公眾意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法