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一週兩起！ 德國史塔西博物館再爆竊案

前身為東德秘密警察總部的史塔西博物館，上週末遭竊賊闖入，偷走數枚東德共產主義時期獎牌和珠寶。（法新社）

前身為東德秘密警察總部的史塔西博物館，上週末遭竊賊闖入，偷走數枚東德共產主義時期獎牌和珠寶。（法新社）

2019-12-03 10:46:11

〔即時新聞／綜合報導〕自上週在德國德勒斯登爆發「10億歐元竊案」後，位於德國柏林的史塔西博物館（Stasi Museum）也在上週末遭到竊賊闖入。史塔西博物館前身為東德秘密警察總部，館內展出許多共產主義時代的獎章和珠寶。據警方聲明，有數千歐元價值的展物遭竊。

綜合外媒報導，竊賊闖入史塔西博物館，砸碎玻璃陳列櫃後，帶走了許多獎牌和珠寶，損失估計為上千歐元。博物館館長德里斯曼（Jörg Drieselmann）表示，遭竊的獎牌包括愛國金牌勳章、馬克思勳章、列寧勳章。遭竊的珠寶則包含戒指和手錶。

博物館員工在週日（1日）上午發現展示廳的陳列櫃遭破壞，但歹徒入侵的時間仍未確定。

據報導，博物館內展物大多是過去東德秘密警察從人民沒收的私人物品，在德國共產政權垮台後，將大部分物品歸還給所有者，一些無人領取的物品則留在館內展出。

德里斯曼表示，館內展出的並不是多昂貴的寶藏，但是卻具有一定歷史價值。

一週發生兩起博物館遭竊事件，德國文化部長葛律特絲（Monika Grütters）也在本週召集全國博物館進行安全會議。葛律特絲表示，政府需要研究博物館該如何保護館內展物，以免再遭這種殘酷的侵害，同時仍然以正常的方式供民眾參觀、使用。

德勒斯登警方更祭出50萬歐元（近1700萬台幣）的懸賞，試圖獲得更多情報以追回「綠芎珍寶館」（Green Vault）被盜物品。但是，有人擔心贓物可能永遠無法找回。在非法珠寶市場中，通常會立即切割並重新分配原石，以使其無法追查。

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