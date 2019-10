2019-10-23 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕法國一名男子,22日深夜潛入南部城市聖拉斐爾的一座考古博物館,在牆上以阿拉伯文書寫恐嚇訊息,其中一則是「博物館將成為地獄」(The museum is going to become a hell),直到23日上午,警方知情後趕往現場,和男子對峙4個多小時,最終設法將其逮捕。

綜合外媒報導,該名20多歲的男子,22日將自己反鎖在博物館內,並在牆上書寫許多具有威脅性的阿拉伯語單詞,揚言要對該地進行破壞,到了23日早上,一名女性清潔員發現該男正扯掉衣服,大吼大叫,於是趕忙報警。

警方得知後,派出警察和炸彈處理小組包圍該博物館,並和男子進行對峙,期間,男子一度朝窗戶扔石頭,拒絕投降,而在警方設法逮捕男子後,發現他身上未持有任何武器,也沒有其他人質。

警方並未提供更多細節,不過,檢察官辦公室的發言人表示,目前按照跡象,表明該男子患有精神異常。

