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加州野火阿諾都撤離！ 這家知名博物館不轉移館藏原因曝光

世界知名的蓋蒂博物館幾乎被加州野火煙霧淹沒。（法新社）

世界知名的蓋蒂博物館幾乎被加州野火煙霧淹沒。（法新社）

2019-10-29 10:46:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州野火延燒，現已燒到莫尼卡山脈的豪宅區附近，諸多名人紛紛撤離該區，然而，當地藏放諸多瑰寶的蓋蒂博物館（J. Paul Getty Museum）在野火將至之際，卻未將館藏藝術品轉移他處，原因是該館早已針對野火設計抵禦強大的設施。

根據《CNN》報導，隨著加州野火蔓延，包括前加州州長、知名動作派影星阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）及NBA球星詹姆斯（LeBron James）也在撤離之列，唯獨知名的蓋蒂博物館屹立不搖，其中藏放的珍貴藝術品也毋須轉移。

蓋蒂博物館發言人麗莎（Lisa Lapin）表示，該館是由最先進的建築技術蓋建而成，具有防火機制，再加上當地600多名消防員提供空中及地面支援，館內藝術品安然無虞。

設計蓋蒂博物館的建築師邁耶（Richard Meier）則表示，在設計博物館時已考量到野火與地震等災情，建築本體為石材、混凝土與鋼製結構，再加上珍貴館藏存放於深處，對外有雙重封閉機制，對藝術品具有更高的保護能力。他說，屋頂部分則以石材構成，防止灰燼或著火的物件掉落其上而引燃火勢。

相關影音：

加州野火持續蔓延，當地居民紛紛撤離。（美聯社）

加州野火持續蔓延，當地居民紛紛撤離。（美聯社）

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