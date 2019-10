加州野火阿諾都撤離！ 這家知名博物館不轉移館藏原因曝光

2019-10-29 10:46:19

〔即時新聞/綜合報導〕美國加州野火延燒,現已燒到莫尼卡山脈的豪宅區附近,諸多名人紛紛撤離該區,然而,當地藏放諸多瑰寶的蓋蒂博物館(J. Paul Getty Museum)在野火將至之際,卻未將館藏藝術品轉移他處,原因是該館早已針對野火設計抵禦強大的設施。

根據《CNN》報導,隨著加州野火蔓延,包括前加州州長、知名動作派影星阿諾.史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)及NBA球星詹姆斯(LeBron James)也在撤離之列,唯獨知名的蓋蒂博物館屹立不搖,其中藏放的珍貴藝術品也毋須轉移。

請繼續往下閱讀...

蓋蒂博物館發言人麗莎(Lisa Lapin)表示,該館是由最先進的建築技術蓋建而成,具有防火機制,再加上當地600多名消防員提供空中及地面支援,館內藝術品安然無虞。

設計蓋蒂博物館的建築師邁耶(Richard Meier)則表示,在設計博物館時已考量到野火與地震等災情,建築本體為石材、混凝土與鋼製結構,再加上珍貴館藏存放於深處,對外有雙重封閉機制,對藝術品具有更高的保護能力。他說,屋頂部分則以石材構成,防止灰燼或著火的物件掉落其上而引燃火勢。

View north from the #GettyCenter Restaurant terrace toward @MSMU_LA. Firefighters are stationed here on lookout and to assist with logistics for helicopter operations of #GettyFire. pic.twitter.com/2Fb2Qmej4E