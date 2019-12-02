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台港澳居民明年可申請中國社會保險 中國網友︰偶像趕緊交社保！

中國最新政策，自明年起，在中國就業、居住、就讀的台港澳人將可依該國法令享受「社會保險」及相關待遇。（翻攝自中國人社部官網）

中國最新政策，自明年起，在中國就業、居住、就讀的台港澳人將可依該國法令享受「社會保險」及相關待遇。（翻攝自中國人社部官網）

2019-12-02 17:22:33

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃安、劉樂妍等人屢次表態親中，卻熱愛使用台灣健保資源，引發網友反感；根據中國最新政策，自明年起，在中國就業、居住、就讀的台港澳人民將可依中國法令享受「社會保險」及相關待遇，可循社保制度在中就醫，甚至可領養老保險。這等「優惠」還免去來回兩岸機票錢，讓許多中國網友紛紛在相關貼文中標記港台偶像的帳號，要偶像趕緊「交社保」。

根據中國人力資源和社會保障部最新公布的《香港澳門台灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，自明年1月1日起，在中國就業、居住和就讀的港澳台居民將擁有「社保卡」，根據規定，藉由此卡，台港澳人將與中國人一樣享社會保險待遇及相關合法權益。

中國人社部稱，此方法是為「維護」在中生活的台港澳人「依法參加社會保險和享受社會保險待遇的合法權益」，並稱符合法規在中工作者，應依法參加相關就職保險、醫療保險、生育保險和養老保險等，且須按照規定繳納「社會保險費」。該辦法稱，台港澳人辦理社保的業務流程與中國人一致，經辦後將會為申辦人建立「社會保障號碼」，並發放社保卡；至於社保申辦完成後的詳細規定，則同樣依原有法規執行。

對此，中國網友紛紛在微博上標記自己的偶像帳號，歌手田馥甄、炎亞綸、港星陳偉霆都被點名，被中國粉絲殷切呼喚「社保快交上」；而日前以為丟失台灣護照而無法回台使用健保看病的劉樂妍也被點名，不過明年元旦後，料可免去護照丟失煩惱，在中即可享社保待遇接受治療。

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