義大利國會現場熱鬧求婚 議長嚴肅表示：不合適

33歲議員弗拉維奧（Flavio Di Muro）在台上發言時，突然拿出一枚婚戒，向坐在公眾旁聽席的女友迪萊奧（Elisa De Leo）求婚。（圖片擷取自央視）

2019-12-01 23:46:34

〔即時新聞／綜合報導〕義大利日前在眾議院舉行全體議員會議，然而就在議會準備對相關法案投票表決的時候，卻有議員在國會發表言論時向自己的女友求婚，這場鬧劇讓在座的議員表示不認同，議長菲科（Roberto Fico）也譴責時機實在不適合。

綜合外媒報導，全體眾議員會議準備要來審議相關地震法的修正案，一名33歲議員弗拉維奧（Flavio Di Muro）在台上發言時，突然表示「很遺憾因為個人問題打斷會議進程，但希望議員們能夠理解，因為今天對我來說，是一個特殊的日子」言畢拿出一枚婚戒，向坐在公眾旁聽席的女友迪萊奧（Elisa De Leo）求婚。

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因弗拉維奧的驚人舉，但在場的議員們依然送上祝福，台下充滿一片笑聲和掌聲。而眾議院議長對於突如其來的求婚鬧劇表示，「在這個情況下，進行干預不太合適，愛情總是能獲勝，讓我們繼續吧。」並要求立即恢復會場秩序。

據報導，當天會前弗拉維奧專門為36歲的女友迪萊奧申請了議會旁聽席位。這是迪萊奧第一次旁聽議員會議，他決定給女友一個驚喜。弗拉維奧說「我們每天都在進行政治辯論，週末還需要回應公眾的各種問題。在所有的這些活動中，我們忽略了真正的價值觀，忽略了愛我們的人，也忽略了我們所愛的人。」

議會大廳突然出現求婚場景，令眾議院議長菲科頗感意外，議長表示，他理解年輕人的衝動，但在議員們審議法律的進程中求婚，顯然不合時宜。隨後議長要求會場肅靜，繼續對地震法修正案進行表決。

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