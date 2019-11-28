西藏宗教領袖議決 祈請達賴喇嘛依傳統轉世

100多位在印度達蘭薩拉出席第14屆西藏宗教領袖會議的資深宗教領袖，昨天通過一項特別決議，祈請達賴喇嘛依照西藏傳統轉世，表示沒有任何政府有認證轉世靈童的權力。（圖擷自藏人行政中央官網）

2019-11-28 18:20:00

〔中央社〕100多位在印度達蘭薩拉出席第14屆西藏宗教領袖會議的資深宗教領袖昨天通過一項特別決議，祈請達賴喇嘛依照西藏傳統轉世，表示沒有任何政府有認證轉世靈童的權力。

根據藏人行政中央官方網站刊出的決議文，只有第14世達賴喇嘛有權決定轉世的認證方式，沒有任何政府有認證轉世靈童的權力，如果中華人民共和國政府為了政治目的而指定達賴喇嘛的轉世靈童，西藏人民不會承認與尊重這個人。

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西藏佛教各派及雍仲苯教第14次代表大會（簡稱西藏宗教領袖會議14th Tibetan Religious Conference）從27日起在藏人行政中央所在的達蘭薩拉舉行3天。

這項會議由藏人行政中央召集，西藏佛教及苯教等各派領袖出席會議，84歲的達賴喇嘛預定明天在會議上致詞。

第14世達賴喇嘛曾公開宣布，他傾向不再轉世，外界擔心中共政權可能在他離世後自行任命轉世靈童。

在藏人不希望失去精神領袖下，達賴喇嘛2018年12月接受印度媒體專訪時說，曾擔心政治勢力或既得利益者可能濫用轉世制度獲取個人的政治利益，一度考慮終結轉世制度，但最終他決定交由西藏佛教各派高僧委員會一起決定。

不過，中共當局在西藏進行高壓統治，消滅藏人傳統，導致許多藏人自焚抗議，並多次對外宣稱，只有北京當局才能任命達賴喇嘛，更警告印度政府，如果不承認中國政府指定的達賴喇嘛，雙邊關係將受嚴重損害。

西藏佛教主要分為四大傳承，即寧瑪、噶舉、薩迦、格魯，漢譯為紅、白、花、黃四大教派，達賴喇嘛是格魯派黃教掌教者；苯教是西藏原始宗教。

第5世達賴喇嘛1642年取得西藏政教合一的領導權後，達賴喇嘛直到今日仍被視為藏人跨宗派精神領袖，他的轉世繼承也成為西藏跨宗派討論的重要議題。

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