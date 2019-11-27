比基尼辣妹海邊拍照遭大浪滅頂 嚇傻掌鏡好友

美國一名喜歡到處旅遊的女子喬安娜（Nicole Joanna），近日與好友尼克斯（Macy Nix）在墨西哥渡假勝地聖盧卡斯角（Cabos San Lucas）旅遊時，在當地海邊著名的岩石拍照。（圖擷取自臉書影片）

2019-11-28 00:03:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國女子喬安娜（Nicole Joanna）喜歡到處旅遊，近日與好友尼克斯（Macy Nix）在墨西哥渡假勝地聖盧卡斯角（Cabos San Lucas）旅遊時，在當地海邊著名的岩石拍照，沒想到，卻突然出現一道大浪，不只瞬間將她滅頂，更直接將她沖走，所幸最後順利脫困沒有受傷。

來自美國波士頓（Boston）的喬安娜，21日時與好友尼克斯在墨西哥渡假勝地聖盧卡斯角旅遊，並前往當地的迪沃斯海灘（Divorce Beach）。

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事發前，喬安娜身穿比基尼、戴著太陽眼鏡，正要與海灘上著名的岩石合影時，卻突然出現一道大浪，不只瞬間將喬安娜滅頂，更直接將她沖走。

正準備幫喬安娜拍照的尼克斯看到這一幕簡直嚇壞了，大喊「我的天啊」，邊朝好友飛奔而去，害怕喬安娜撞到岩石受傷；所幸，喬安娜只是被大浪沖走時不小心摔倒，很快的就自行爬起來，沒有受傷。

事後，喬安娜將當時驚險的影片放上臉書，除了笑稱當時「我只是想拍一張很酷的照片」，還搞笑的在留言處指出，她對於自己及時「救回墨鏡」非常驕傲。

沒想到，卻突然出現一道大浪，不只瞬間將她滅頂，更直接將她沖走，所幸沒有受傷。（圖擷取自臉書影片）

事後，喬安娜將當時驚險的影片放上臉書，除了笑稱當時「我只是想拍一張很酷的照片」，還搞笑的在留言處指出，她對於自己及時「救回墨鏡」非常驕傲。（圖擷取自臉書影片）

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