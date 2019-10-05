求職被羞辱！公司竟截她的IG比基尼照當「反面教材」

2019-10-05 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國24歲的庫洛（Emily Clow）近日向位於德州（Texas）的Kickass Masterminds投遞履歷、應徵「市場行銷」實習生，由於該公司的職缺申請表須要用IG或臉書登入才能填寫，於是她選用IG來申請；沒想到，庫洛填完申請表依照「指示」追蹤公司的Instagram帳號後，不但在該帳號的「限時動態」看到自己的比基尼照，照片上還有「我們是在徵求專業行銷人員，而不是比基尼模特」等她不會被錄取的「暗示」，讓她第一時間完全不知道該如何反應！

綜合外媒報導，24歲的庫洛1日線上應徵一家位於德州且由女性創辦的行銷公司Kickass Masterminds時，因為應徵表單必須要用「社群軟體」登入才能填寫，於是她最後選用IG來申請，填完表後，她也依照該表單的引導，追蹤該公司的官方IG；但她卻在「限時動態」裡看到自己的「比基尼照截圖」，圖上還被「好意」加註了「請不要向你應徵的公司分享含有這種內容的社群帳號。我們是在徵求專業行銷人員，而不是比基尼模特。」以及「你可以在私下繼續做任何你想做的事情。但這些並不能幫助你找到一份專業的工作。」等對其他求職者們的「提醒」。

據報導，庫洛看到這些內容後雖然很震驚，冷靜下來後，她先將被截圖的照片「典藏」，然後寄出含有履歷與求職信的電子郵件、完成應徵，並在信末感謝該公司的建議以及請求將她的照片刪除；據Kickass Mastermind公司的執行長克里斯滕森（Sara Christensen）表示，在收到庫洛的要求後，公司馬上就刪除照片，但庫洛表示，她是多次請求刪除都沒有結果，甚至遭到封鎖，直到將這件事發到推特後，對方才把照片刪掉。

庫洛在推特發文，表示自己因IG上的「比基尼照」遭到應徵的公司截圖「物化」、批評不專業，甚至被「拒絕」錄用感到困惑後，有網友支持庫洛，認為她在游泳時穿泳裝拍照並沒有問題，有網友則表示，雇主本來就會透過求職者的社交平台來判斷適不適任，甚至也有站中立，認為雙方都有問題的聲音；據克里斯滕森指出，庫洛沒有因她的IG內容被取消資格，但無論有沒有取消資格，該公司的網站和IG因遭到網友「灌爆」現已分別遭到刪除以及改為不公開。

克里斯滕森目前已向公司辭職，而庫洛則收到其他公司的面試邀約。

i was objectified earlier today by a company because of a picture of me in a bikini. they claimed it made me an “unprofessional.” they screenshot the photo, posted it on their insta story and called me out.



i am still baffled that the company handled it in such a manner. — Emily Clow （@emilyeclow） 2019年10月1日

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