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比基尼辣妹違法爬古蹟 巡守員阻止遭拳打腳踢、吐痰

澳洲昆士蘭博來比島（Bribie Island, Queensland） 沙灘上的「第二次世界大戰古蹟」博來比堡（Fort Bribie），9日遭到一名「比基尼辣妹」違法攀爬，巡守人員出面制止後，竟遭該名辣妹「揮拳」、「丟沙」！ （圖擷取自臉書）

澳洲昆士蘭博來比島（Bribie Island, Queensland） 沙灘上的「第二次世界大戰古蹟」博來比堡（Fort Bribie），9日遭到一名「比基尼辣妹」違法攀爬，巡守人員出面制止後，竟遭該名辣妹「揮拳」、「丟沙」！ （圖擷取自臉書）

2019-11-12 23:59:51

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭博來比島（Bribie Island, Queensland） 沙灘上的「第二次世界大戰古蹟」博來比堡（Fort Bribie），9日遭到一名「比基尼辣妹」違法攀爬，巡守人員出面制止後，竟遭該名辣妹「揮拳」、「丟沙」！

綜合外媒報導，身穿紅色比基尼的辣妹因違法攀爬「第二次世界大戰古蹟」博來比堡，遭到2名巡守人員制止、勸離，從影片中能看到，本已坐上吉普車的女子，突然又下衝車，向其中巡守人員瘋狂出拳。

比基尼辣妹被巡守人員推倒在沙灘上後，甚至直接刷起沙攻擊他的眼睛，同行的朋友及其他遊客見狀前來勸阻，都遭到辣妹「嗆聲」。

昆士蘭警方指出，9日下午2時左右，2名正在執勤的巡守人員注意到有人爬上「第二次世界大戰古蹟」；41歲和44歲的男巡守人員前往制止正在拍照的一名女子以及攀爬古蹟的另名女子時，遭攀爬古蹟的女子以腳踹、出拳、抓人和隨地吐痰等方式反抗，最後才搭車離開海灘。

昆士蘭警方昨（11）日將事發影片放上臉書後，迅速引起當地網友的關注與分享。

博來比堡位於博來比島的北部、地理位置優越，1945年廢堡後，其瞭望台、繪圖室，砲台等設施至今都開放讓遊客參觀。

比基尼辣妹被巡守人員推倒在沙灘上後，甚至直接刷起沙攻擊他的眼睛，同行的朋友及其他遊客見狀前來勸阻，都遭到辣妹「嗆聲」。（圖擷取自臉書）

比基尼辣妹被巡守人員推倒在沙灘上後，甚至直接刷起沙攻擊他的眼睛，同行的朋友及其他遊客見狀前來勸阻，都遭到辣妹「嗆聲」。（圖擷取自臉書）

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