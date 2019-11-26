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港府拒公開催淚彈有毒成份 牧師帶回美國化驗

一名美國牧師先前曾到理大外聲援示威者，由於港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，打算自己送實驗室進行化驗。（圖擷自Rev. Patrick Mahoney推特，本報合成）

一名美國牧師先前曾到理大外聲援示威者，由於港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，打算自己送實驗室進行化驗。（圖擷自Rev. Patrick Mahoney推特，本報合成）

2019-11-26 13:58:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭港警包圍逾一週，先前曾到理大外聲援示威者的一名美國牧師在推特聲稱，由於港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，打算自己送實驗室進行化驗。

香港反送中抗爭延燒超過5個月，據先前統計，連月來發射催淚彈已近一萬枚，本月港警更大舉攻打香港中文大學、城市大學、理工大學等。據《大紀元》報導，16日時，有來自美國華盛頓的牧師到理工大學聲援抗暴學生，同時也透過直播，希望將抗爭實況傳回美國，並呼籲美國議員力挺香港。

當天也到場的牧師馬奧尼（Patrick Mahoney）日前返國，他24日在推特發文，稱港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，並表示將自己把氣罐送實驗室進行化驗，希望能制止目前港警對一般市民使用催淚彈的情況。對於有網友希望他能公布化驗結果，馬奧尼也允諾結果出來將會公布。

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