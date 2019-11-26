港府拒公開催淚彈有毒成份 牧師帶回美國化驗

一名美國牧師先前曾到理大外聲援示威者，由於港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，打算自己送實驗室進行化驗。（圖擷自Rev. Patrick Mahoney推特，本報合成）

2019-11-26 13:58:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學遭港警包圍逾一週，先前曾到理大外聲援示威者的一名美國牧師在推特聲稱，由於港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，打算自己送實驗室進行化驗。

香港反送中抗爭延燒超過5個月，據先前統計，連月來發射催淚彈已近一萬枚，本月港警更大舉攻打香港中文大學、城市大學、理工大學等。據《大紀元》報導，16日時，有來自美國華盛頓的牧師到理工大學聲援抗暴學生，同時也透過直播，希望將抗爭實況傳回美國，並呼籲美國議員力挺香港。

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當天也到場的牧師馬奧尼（Patrick Mahoney）日前返國，他24日在推特發文，稱港府不願公開催淚彈有毒成分，他為此將一個催淚氣罐帶回美國，並表示將自己把氣罐送實驗室進行化驗，希望能制止目前港警對一般市民使用催淚彈的情況。對於有網友希望他能公布化驗結果，馬奧尼也允諾結果出來將會公布。

Over 10,000 tear gas canisters have been fired on the streets of HK, yet the government refuses to reveal the toxic material inside. I brought part of one home to be examined at a lab in America! #HongKong #HK ⁦@FreedomHKG⁩ ⁦@hk_watch⁩ ⁦@BeWaterHKG⁩ ⁦# pic.twitter.com/sPCboB0kYP — Rev. Patrick Mahoney （@revmahoney） 2019年11月25日

We brought this tear gas canister back from HK. Saddened to see products made in the USA being used on the peaceful people of HK. Working with Congress to stop this.#StandWithHongKong #HongKongElection ⁦@FreedomHKG⁩ ⁦@Stand_with_HK⁩ ⁦@hk_watch⁩ ⁦⁦#HongKong pic.twitter.com/9n2yGKfMSV — Rev. Patrick Mahoney （@revmahoney） 2019年11月25日

I will. https://t.co/ZSeahGG4K3 — Rev. Patrick Mahoney （@revmahoney） 2019年11月25日

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