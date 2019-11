港府拒公開催淚彈有毒成份 牧師帶回美國化驗

2019-11-26 13:58:14

〔即時新聞/綜合報導〕香港理工大學遭港警包圍逾一週,先前曾到理大外聲援示威者的一名美國牧師在推特聲稱,由於港府不願公開催淚彈有毒成分,他為此將一個催淚氣罐帶回美國,打算自己送實驗室進行化驗。

香港反送中抗爭延燒超過5個月,據先前統計,連月來發射催淚彈已近一萬枚,本月港警更大舉攻打香港中文大學、城市大學、理工大學等。據《大紀元》報導,16日時,有來自美國華盛頓的牧師到理工大學聲援抗暴學生,同時也透過直播,希望將抗爭實況傳回美國,並呼籲美國議員力挺香港。

當天也到場的牧師馬奧尼(Patrick Mahoney)日前返國,他24日在推特發文,稱港府不願公開催淚彈有毒成分,他為此將一個催淚氣罐帶回美國,並表示將自己把氣罐送實驗室進行化驗,希望能制止目前港警對一般市民使用催淚彈的情況。對於有網友希望他能公布化驗結果,馬奧尼也允諾結果出來將會公布。

Over 10,000 tear gas canisters have been fired on the streets of HK, yet the government refuses to reveal the toxic material inside. I brought part of one home to be examined at a lab in America! #HongKong #HK ⁦@FreedomHKG⁩ ⁦@hk_watch⁩ ⁦@BeWaterHKG⁩ ⁦# pic.twitter.com/sPCboB0kYP