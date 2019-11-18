香港人反抗》要換磚頭？前警隊主席叫苦：警察武器不對等

香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光呼籲，香港警方應授權一線警察使用步槍。（美聯社）

2019-11-18 21:09:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方與「反送中」示威者近日在理工大學一帶爆發激烈衝突。香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光卻稱，前線警員和示威者的「武器級別」一直「不對等」，呼籲警方授權一線警察使用步槍，引起譁然。

香港昨（17）日的警民衝突中，警方發射催淚彈、橡膠彈、海綿彈，出動水砲車、裝甲車，並首次使用「聲波炮」，近距離使用可使人頭昏耳鳴。示威者則以汽油彈、磚頭、弓箭等物還擊，並以雨傘等雜物作為抵擋。

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陳祖光：彈珠弓箭是致命武器

日前發生交警以實彈擊中示威者、警察發射橡膠子彈導致市民、記者失去視力的事件，使民間對警隊不滿再升級。昨天傳出1名警方傳媒聯絡隊成員小腿中箭受傷，1名防暴警員被鋼珠擊中面罩，1名記者被水砲車射中導致後腦骨折、腰部嚴重受傷，當場休克送醫，又增添警民間的緊張。

中國官媒《環球時報》報導，香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光說，彈珠和弓箭均是「致命性武器」，為了保障前線警員生命安全，應授權防暴隊使用步槍等火力更強的中距離武器。他認為，一線警察和「暴徒」使用的武器，在武力級別上一直不對等，表示暴徒有汽油彈、磚頭，警員卻沒有足夠保障的武力配備。

陳祖光稱，香港一線警員與示威者的武力不相等，警方應授權警察使用火力更大的武器，保護安全。（路透）

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