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王立強爆料內容 澳洲反間諜機關：早已掌握並展開調查

自稱中國間諜的王立強（見圖）24日接受澳洲電視節目專訪坦言，自己為中國政府干預外國政治。（圖擷自《60分鐘》節目畫面）

自稱中國間諜的王立強（見圖）24日接受澳洲電視節目專訪坦言，自己為中國政府干預外國政治。（圖擷自《60分鐘》節目畫面）

2019-11-25 19:12:17

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）新聞節目《60分鐘》（60 Minutes），24日播出中國間諜王立強（音譯，Wang Liqiang）的相關訪談內容，其中提及中國曾出資要求華裔商人參選。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今（25日）承諾，當局會進行深入調查，並由內政部評估其狀況來處理王立強的政治庇護申請。

綜合外媒報導，莫里森表示，媒體揭露中國試圖在澳洲首都坎培拉的狀況「令人深感不安且焦慮」，當局不會以天真的態度來面對國安威脅，指出先前澳洲已任命第一位「全國反外力干涉協調員」、建立「外國影響透明計畫法」及選舉廉政保障工作組，來對待安全威脅。

莫里森期望，內政部是在不受干預的正常程序下，處理王立強的庇護申請，並一如既往地遵照《難民地位公約》（Refugee Convention）中的條文內容。

反間諜機關「澳洲安全情報組織」（ASIO）柏格斯（Mike Burgess）則在《60分鐘》播出後發表聲明，指出組織早已掌握報導所揭露的內容，並積極展開調查，由於目前還在調查涉案人澳洲自由黨黨員、墨爾本豪車經銷商趙波（音譯，Bo “Nick” Zhao）的死因，因此暫時不便發表言論。

王立強在《60分鐘》中，坦承自己如何協助中國在國外進行政治干預的間諜行動，更指任務地點包括台灣，聲稱原先正計畫影響2020總統大選。

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