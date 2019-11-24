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澳洲3家媒體聯手調查報導 王立強重申參與滲透

自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架的中國間諜王立強，在澳洲第九頻道的「60分鐘」（60 Minutes）節目裡，首度在電視上自陳個人經歷。（圖擷取自「60 Minutes」節目影片）

自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架的中國間諜王立強，在澳洲第九頻道的「60分鐘」（60 Minutes）節目裡，首度在電視上自陳個人經歷。（圖擷取自「60 Minutes」節目影片）

2019-11-24 23:50:57

〔中央社〕自稱在香港、台灣和澳洲從事滲透和綁架的中國間諜王立強，在澳洲第九頻道（Nine Network）今晚播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目裡，首度在電視上自陳個人經歷。

記者瑪肯西（Nick Mackenzie）在節目中說，今年10月底有線人找上門，指有中國間諜想向他爆料。他說：「作為一名調查報導記者，很少收到如此重大的訊息。」

隨後瑪肯西在雪梨的機場飯店裡見到並採訪王立強。

王立強在訪問中重申，他曾策劃滲透香港的大學校園，且曾參與銅鑼灣書店綁架事件。他提到，曾在台灣成立網軍，目的是替高雄市長韓國瑜助選。另外，對澳洲政府指當地華裔商人黃向墨是中國代理人一事，王立強說確有其事。他又說，當初是香港上市公司「中國創新」和「中國趨勢」董事會主席向心吸納他為間諜的。

當瑪肯西問及澳洲人為何要相信他時，王立強回應：「我發出這個聲明，如果不是真實的，澳洲政府是不會保護我的，這對我沒好處。」節目中，澳洲情報專家葛瑞格里（Phillip Gregory）認為，王立強明確指出相關人名和事實順序的細節，應是可靠情報。

節目裡受訪的包括中華民國外交部政務次長徐斯儉，問及會不會因為中國利用間諜試圖操縱台灣選舉而感到驚訝時，他說：「如果明白中國共產黨的治理方式，就應該不驚訝。」

徐斯儉指國際社會應關注台灣，他說：「台灣正處於前線上，這不只是共產中國和台灣之間的事，這是世界上兩大政治陣營的事。」

有關王立強叛逃的新聞，是由第九頻道、「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和「世紀報」（The Age）三家媒體聯手進行的調查新聞報導。

根據mumbrella.com.au，在澳洲五大主要城市的電視新聞觀眾中，第九頻道排名第一。雪梨晨驅報和世紀報分別是雪梨和墨爾本的大報。

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