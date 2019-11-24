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印度學生走上街頭 抗議大學費用上漲

印度民眾走上街頭抗議校方不當上漲宿舍和相關雜費。（路透社）

印度民眾走上街頭抗議校方不當上漲宿舍和相關雜費。（路透社）

2019-11-24 12:44:21

〔即時新聞／綜合報導〕上百位示威者周六（23日）走上德里街頭，支持學生控訴賈瓦哈拉爾・尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University，JNU）不當的上漲宿舍和相關雜費。抗爭者也表示，為抵制教育私有化和保護公立教育院校，將展開更大的示威行動。

綜合外媒報導，抗議民眾包含一般市民、各大學學生、JNU校友和學生，希望校方能撤回費用上漲的施行政策，並高喊「讓所有人都能負擔得起教育」（Make education affordable to all. ）。這也是首次有市民加入學生遊行。

據報導，JNU將宿舍的租金無預警的上漲，單床房的租金從原本每月不到1美元提高到每月8美元以上，保證金更增加了一倍多，達到160美元以上。

抗議者從曼迪之家（Mandi House）集合，往議會方向遊行。警務人員一度封閉前往康諾特廣場（Connaught Place）的道路，避免交通堵塞。

德里大學（Delhi University）學生斯瑞賽（Mounica Sreesai）表示，教育是一項基本權利，若是教育變成商品，社會上大部分的族群將無法承擔。目前正在計畫的許多政策正和這項理念背道而馳，而印度真正需要的是教育的普及化。

過去曾是私立學校學生的舒克拉（Kriti Shukla）也加入抗議者行列，他表示，教育是擺脫印度階級和收入差距的唯一途徑，否則印度人將無法與任何形式的歧視或貧窮抗爭。

JNU學生會也呼籲印度全國學生和學術界，參與11月27日的全國抗議活動。

JNU學生會主席戈什（Aishe Ghosh）表示，JNU的學生來自印度各地，這次抗爭也不只侷限在JNU的範圍內，這將成為印度所有學生的抗爭。

過去一周內，已發生數起示威者和員警起衝突的事件，多名示威民眾也因破壞公物而被拘留，更有多名示威學生指控，自己遭警方毆打，四肢受傷。

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