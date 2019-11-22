誰的AirPods掉了？路人想撿卻失敗 真相笑翻網友

美國舊金山街頭突然出現「流浪」的AirPods，當路過的民眾把它撿起來時，卻發現它只是張貼紙！（圖擷取自IG @pablo.rochat）

2019-11-22 23:45:40

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果2016年推出的無線耳機AirPods，深受消費者喜愛，但因它又小又輕，常常一不小心就弄丟；近日，美國舊金山街頭突然出現「流浪」的AirPods，當路人把它撿起來時，卻發現它只是張貼紙！

AirPods自2016年推出以來，因外型簡約、使用便利，深受消費者喜愛，不過也因體積又小又輕，加上沒有耳機線，因此常常一不小心就弄丟。

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一名美國藝術家羅沙（Pablo Rochat）17日時，便以AirPods容易「少一隻」的特性為發想，印製「單邊」的等比例「AirPods貼紙」在舊金山街頭到處貼，無論是馬路、水溝蓋、樓梯或是磁磚等處，都出現「流浪」AirPods的身影。

羅沙不僅拍下「貼紙」的位置，也把路人的反應拍成影片，一併分享到他的IG和推特；從影片中能看到，幾乎所有路人經過貼紙時，都會彎腰想把「AirPods」撿起來，但手指才剛碰到，便會立刻察覺那不是真的耳機，而是一張平面的貼紙！有人「確認」好幾次，發現真的只是貼紙後，不但當場失笑，也馬上用手機拍下「假AirPods」。

網友們看到羅沙分享的照片及影片後，除了有許多人同意「AirPods真的超容易掉」、「一不小心2500元就飛了」，有網友表示「也想印『AirPods貼紙』」，也有網友留言「我有3D印表機，你們應該猜到我想做什麼了」，大家都很喜歡羅沙的「創意惡作劇」，甚至有網友笑稱「這大概是這些路人這輩子遇過最有趣的事」。

羅沙最後也將AirPods貼紙原檔放上網，歡迎網友自行取用、列印。

I made life-size AirPod stickers and stuck them on the ground, all over the city ???? pic.twitter.com/hIrZD0wfom — Pablo Rochat （@PabloRochat） November 17, 2019

Footage of the AirPod sticker prank in action: pic.twitter.com/p9k1a8U29A — Pablo Rochat （@PabloRochat） November 19, 2019

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