誰的AirPods掉了？路人想撿卻失敗 真相笑翻網友

〔即時新聞/綜合報導〕蘋果2016年推出的無線耳機AirPods,深受消費者喜愛,但因它又小又輕,常常一不小心就弄丟;近日,美國舊金山街頭突然出現「流浪」的AirPods,當路人把它撿起來時,卻發現它只是張貼紙!

AirPods自2016年推出以來,因外型簡約、使用便利,深受消費者喜愛,不過也因體積又小又輕,加上沒有耳機線,因此常常一不小心就弄丟。

一名美國藝術家羅沙(Pablo Rochat)17日時,便以AirPods容易「少一隻」的特性為發想,印製「單邊」的等比例「AirPods貼紙」在舊金山街頭到處貼,無論是馬路、水溝蓋、樓梯或是磁磚等處,都出現「流浪」AirPods的身影。

羅沙不僅拍下「貼紙」的位置,也把路人的反應拍成影片,一併分享到他的IG和推特;從影片中能看到,幾乎所有路人經過貼紙時,都會彎腰想把「AirPods」撿起來,但手指才剛碰到,便會立刻察覺那不是真的耳機,而是一張平面的貼紙!有人「確認」好幾次,發現真的只是貼紙後,不但當場失笑,也馬上用手機拍下「假AirPods」。

網友們看到羅沙分享的照片及影片後,除了有許多人同意「AirPods真的超容易掉」、「一不小心2500元就飛了」,有網友表示「也想印『AirPods貼紙』」,也有網友留言「我有3D印表機,你們應該猜到我想做什麼了」,大家都很喜歡羅沙的「創意惡作劇」,甚至有網友笑稱「這大概是這些路人這輩子遇過最有趣的事」。

羅沙最後也將AirPods貼紙原檔放上網,歡迎網友自行取用、列印。

I made life-size AirPod stickers and stuck them on the ground, all over the city ???? pic.twitter.com/hIrZD0wfom