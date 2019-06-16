反送中站出來！台港新銳藝術家用創作發聲

2019-06-16 00:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕香港「送中條例」企圖闖關，自由人權價值面臨嚴峻挑戰，引爆港百萬人參與社會運動，台灣也持續關注，雖然目前港府宣布暫緩，反對方有所斬獲，但未完全撤回仍埋有隱憂。而在這過程中台港也有許多新銳網紅藝術家，不畏未來可能被打壓，陸續創作出「反送中」相關作品，力挺對抗這些危及民主的運動。

台灣藝術家沒有文青以「別當一個裝傻的人」做為創作主題，呼籲仍覺得事不關己的大家，應該嚴肅面對，她並特別標註「持續關心反送中」等語；Jimmy則連續撰寫「民主」、「自由」、「反送中」等字眼，不僅為香港加油，還強烈表明撤回惡法，反對送中的立場；至於6五3則訴求較為感性部分，用特殊字體寫出「風雨中緊抱自由」，給香港民眾鼓勵加油，同時附上「台灣人為什麼要關心送中條例」的連結；曾遭中國打壓的厭世姬，也用一貫風格圖畫，表明「撐香港」。

香港藝術家typing在IG上寫下「沒有民主自由的香港，就是沒了靈魂，淪為壞了的人」等語，希望大家藉由行動找回自己；Kit Man「自由閪」創作，還開放給大家下載使用，希望大家關注這件事；畫字阿龍也一連PO出多幅作品包括「這是極權的暴動」、「教室罷課，畫字罷工」、「改期無用，不撤不散」等。

值得注意的是，香港藝術家畫字阿龍寫了一幅友人設計出的，創意版的「自由民主」合成字，並轉發至微博，雖然被大批網軍謾罵，但也被轉發超過萬次，但卻無故帳號被停權，他痛批連創作都沒了自由。他除了對台灣的支持表示感謝，也以過來人呼籲台灣不要步上香港後塵，珍惜民主自由。

台灣新銳藝術家「厭世姬」聲援反送中作品。（擷取自厭世動物園臉書粉絲專頁）

台灣新銳藝術家「沒有文青」聲援反送中作品。（擷取自沒有文青臉書粉絲專頁）

香港新銳藝術家「畫字阿龍」聲援反送中作品。（擷取自畫字臉書粉絲專頁）

台灣新銳藝術家「Jimmy」聲援反送中作品。（擷取自臉書Jimmy Calligraphy粉絲專頁）

香港新銳藝術家「Kit Man」聲援反送中作品。（擷取自Kit Da Sketch - Kit Man臉書粉絲專頁）

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