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自創廣告歌「涮肉行不行，要問習近平」 上海火鍋店慘了

中國上海連鎖火鍋店「南門涮肉·羊蝎子火鍋」，因為在門口放音響播放自創廣告歌，「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平」，遭到民眾投訴部分內容太過誇張、低俗，恐面臨相關罰則。（擷取自微博）

中國上海連鎖火鍋店「南門涮肉·羊蝎子火鍋」，因為在門口放音響播放自創廣告歌，「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平」，遭到民眾投訴部分內容太過誇張、低俗，恐面臨相關罰則。（擷取自微博）

2019-11-22 22:51:07

〔即時新聞／綜合報導〕在中國亂開領導人玩笑要小心！上海一間火鍋店自編創意廣告歌提到「要問涮肉行不行，問問主席習近平」，結果惹禍上身，不但最高恐挨罰100萬人民幣（約新台幣434萬元），還面臨恐遭吊銷營業執照的下場。

綜合媒體報導，中國上海連鎖火鍋店「南門涮肉·羊蝎子火鍋」，因為在門口放音響播放自創廣告歌，「要問涮肉強不強，問問總理李克強。要問涮肉行不行，問問主席習近平」，遭到民眾投訴部分內容太過誇張、低俗，恐面臨相關罰則。

店家負責人表示，這首歌由總公司製作，並發給各分店播放。負責人坦承，該分店會在晚餐時間播放這首歌招攬客人，但他不認為這首歌曲有什麼問題，還挺好聽的。

不過，根據中國《廣告法》第9條第2項規定，廣告不得使用或者變相使用國家機關、國家機關工作人員的名義或者形象。由於該連鎖火鍋店的廣告歌詞中，使用了現任國家領導人的名字，因此遭來市場監管部門調查。

目前該火鍋店將面臨20萬以上至100萬以下的罰款（約新台幣87萬至434萬元），若情節嚴重，還有可能被吊銷營業執照。

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