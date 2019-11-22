日韓軍事情報協定繼續有效 南韓：隨時可終止

南韓終於決定「日韓軍事情報保護協定」（GSOMIA）繼續有效，但也說隨時可終止。圖為2016年日韓簽訂協議。（路透資料照）

2019-11-22 20:29:54

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕南韓在今天傍晚通知日本政府，將撤回終止「日韓軍事情報保護協定」（GSOMIA）的決定，GSOMIA在23日凌晨0點期限屆滿後將持續有效。長達3個月的日韓角力戰今天劇情急轉直下，除了GSOMIA繼續延長之外，南韓也將撤回對日本加強輸出管理的世界貿易組織（WTO）訴訟案，日本經濟產業相省也宣布，將重啟停止3年的日韓局長級政策對話。

日韓GSOMIA是兩國在2016年11月23日簽定生效，主要是為防止雙方將相互提供的軍事情報泄露給第3國，此協定以1年為期，在期滿的90天前，雙方若未通告終止即可自動延長，至今已延長2次。南韓在今年8月22日通知日本將終止GSOMIA協定，理由是日本在今年8月初取消對韓的3項半導體材料輸出的優惠措施，南韓認為日本此舉將對兩國的安保合作造成重大影響，日本則主張調整出口管理與GSOMIA協定是兩個不同次元的問題。

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美國為避免美日韓安保合作因此削弱，強烈要求南韓撤銷終止決定，國防部長艾斯培（Mark Esper）本月中旬和多名五角大廈高官相繼訪韓，一般認為是代表美國政府和五角大廈向南韓傳達美方的憂慮並施加壓力。南韓總統文在寅堅持日本必須先恢復對韓半導體材料輸出的優惠措施，但美方已示意不會介入這項糾紛的仲裁，文在寅的強硬的態度也在本周逐漸出現轉變。

綜合多家日媒報導，日韓到今天仍持續進行非公開的談判，南韓外長康京和今天下午飛往名古屋參加G20外長會議，南韓也罕見地從昨天起連兩天召開國家安全保障會議，結論在傍晚出爐，南韓青瓦台國家安保室第一次長金有根宣布，南韓政府撤回8月通知日方終止GSOMIA的決定，但隨時可終止這項協定。

另外，日韓也達成共識，對於出口管制問題，南韓停止向WTO提訴，日韓之間將重啟有關貿易管理的磋商。日本經產省也召開記者會說明，3半導體材料仍需採個別審查後才能輸韓的方針並未改變，但南韓有意改善，願意進行日韓貿易管理的局長級會議。

對於南韓懸崖勒馬，日本首相安倍晉三表示，日韓、日美韓攜手與合作極其重要，南韓大概也是從戰略角度做出了判斷。日本放送協會（NHK）報導，日本家宮家邦彥表示，南韓在美國的壓力下撤銷終止的決定，短期內避免了最壞的事態發生，但從中長期來看，必然還會再有問題發生。日韓關係並非真正改善，目前存在南韓被徵用勞工訴訟問題等懸而未決事項。

日韓GSOMIA從簽定到這次的延長波折不斷，事實上早在前總統李明博執政時期，日韓已在檯面下多次冾談簽定事宜，但在2012年準備簽署前一刻消息曝光，引發南韓民眾反彈而作罷，雙方正式簽署是在2016年前總統朴槿惠執政時期，朴槿惠在同年因閨密事件提早下台，文在寅總統上任後，積極改善與北韓關係，曾暗示有意終止日韓GSOMIA。

日韓同時為美國的軍事盟國，2014年日美韓簽署「防衛機密情報共有備忘錄」（TISA），日韓雙方可透過美軍共有情報，但彼此間無法直接交換情報，簽定GSOMIA讓兩國更快速取得情報進行應對。另外，從美國的立場來看，GSOMIA並不僅是雙方軍事協定，而是美日韓聯手牽制北韓和中國，對美軍東亞作戰具有形式上意義。

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