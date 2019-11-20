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首頁　>　國際

第一島鏈危機！不滿川普漲防衛費 南韓與中國簽防禦協議

2019-11-21 00:37:48
美方欲提高對南韓收取軍事防衛費，使韓國政府、民眾感到不滿。圖為美韓共同軍演。（法新社檔案照）

美方欲提高對南韓收取軍事防衛費，使韓國政府、民眾感到不滿。圖為美韓共同軍演。（法新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕美、日、韓、中4國國防部長18日出席東南亞國協國防部長會議，韓國和美國因防衛費用鬧不合，與日方關係也逐漸冰凍；外媒爆料，韓國17日已先與中國簽署防禦協議，中方同意設立更多軍事熱線、促進交流。

根據《韓聯社》報導，韓國國防部長鄭景鬥與中國國防部長魏鳳和17日在曼谷進行雙邊會晤，魏鳳和邀請鄭景鬥在明年訪問中國，且雙方同意多設海軍、空軍之間的熱線，以及修改軍事備忘錄，南韓國防部對此抱持高度期待，希望能與中國深化彼此之間的信賴、促進國防交流。

東南亞國協18日舉辦國防部長會議，中國國防部長魏鳳和（左4）與南韓國防部長鄭景鬥（右5）提早在17日舉辦雙邊會談。（美聯社）

東南亞國協18日舉辦國防部長會議，中國國防部長魏鳳和（左4）與南韓國防部長鄭景鬥（右5）提早在17日舉辦雙邊會談。（美聯社）

英國《每日電訊報》報導，「韓國與中國先簽署國防協議，原因是美國要求提供50億美元的部隊防衛費，激怒首爾」，韓國內部已有警告聲浪，認為美韓之間的安全聯盟可能因為華盛頓「公然且過分」的要求而分崩離析，目前韓國統一研究院的最新調查顯示，96%韓國民眾反對政府對美支出更多防衛費。

目前華盛頓正向韓方施壓，要求首爾同意簽署《日韓軍情協定》延長時限，該協定將於11月23日午夜到期，南韓堅持只有日本取消對韓的晶片、化學藥品出口限制，韓方才會點頭續簽；分析指出，美方若在此事處理不當，恐讓俄國、中國與北韓看見破口。

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