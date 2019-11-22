看不到了！維多利亞的秘密時尚秀驚傳永久取消

美國最大內衣品牌維多利亞的秘密，每年都會舉辦盛大的時尚秀，如今卻傳出2019維多秀確定取消，未來很可能也不會舉辦。圖為2018年在美國紐約舉行的維多秀。（法新社）

2019-11-22 16:42:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國最大內衣品牌維多利亞的秘密，每年都會舉辦盛大的時尚秀，現場名模雲集互相爭奇鬥艷，如今卻傳出2019維多秀確定取消，未來很可能也不會舉辦，讓時尚界為之震驚。

據《ABC》報導，在21日的營收電話會議上，維多利亞的秘密母公司L Brands財務長布格多弗（Stuart Burgdoerfer），透露在可預見的將來，2018年的維多秀也許是該品牌最後一次的時尚秀。

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事實上，L Brands創始人兼執行長韋克斯納（Leslie Wexner），早在6個月前就向職員發送了一份備忘錄，指出他和其他高層決定重新考慮一下維多秀。

布格多弗於電話會議上表示，時尚秀並沒有顯著影響隔天的銷售，但銷售額對維多利亞的秘密來說至關重要。另外，近年來人們對維多秀興趣缺缺，去年由《ABC》負責的現場轉播，甚至創下有史以來最低收視率的紀錄。

除了外部因素外，維多利亞的秘密內部也問題重重，L Brands營運長拉澤克（Ed Razek）去年11月向時尚雜誌《Vogue》表示，他不想在時裝秀中採用變性人，因為那有可能破壞維多秀充滿幻想的吸引力。

拉澤克此言一出隨即遭受各界抨擊，一週後維多利亞的秘密內衣部門執行長辛格（Jan Singer）為此辭去了職務。

此外，今年8月多位時尚業人士連署公開信呼籲韋克斯納下台，因為韋克斯納被控與美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有密切關係，而愛潑斯坦在當時陷入了性侵並仲介未成年女孩賣淫的醜聞，最後在獄中輕生。

時尚界的這封公開信，是希望韋克斯納放下內衣帝國的權力，好保護那些夢想著成為模特的年輕女孩們，信中同時還提及維多利亞的秘密3名攝影師有不當性行為的嫌疑。就在這樣的內憂外患下，維多秀最後走上了取消的命運。

2018年維多秀有多位名模出場爭奇鬥艷。（歐新社）

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