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環保少女是時空旅人？120年老照片曝光 網驚：地球有難

120歷史老照片中的少女（左），長相與髮型激似瑞典環保少女（右）。（本報合成照，左右分別取自華盛頓大學圖書館、美聯社）

120歷史老照片中的少女（左），長相與髮型激似瑞典環保少女（右）。（本報合成照，左右分別取自華盛頓大學圖書館、美聯社）

2019-11-22 12:13:42

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲環保鬥士桑柏格（Greta Thunberg）為全球環境議題發聲，引起國際關注，被稱作「環保少女」，最近有外國民眾從一張1898年的古老照片中發現了激似桑柏格的身影，驚呼「原來她是未來人，穿梭時空拯救地球」。

根據《CNN》報導，美國華盛頓大學圖書館藏一張1898年古老照片，攝影師拍下3個青少年在加拿大西北部育空地區（Yukon Territory）小鎮淘金，是19世紀北美淘金熱時期的經典照片之一，不過就有眼尖的網友發現，照片左下角的少女長相激似16歲的環保鬥士桑柏格，懷疑她是時空旅人，目的在拯救地球。

消息傳出後在社群網路引發熱論，外國網友們見圖後紛紛驚呼，認為照片中的女子就是桑柏格本人，有人推測，環保少女為了拯救地球，多次從未來回到過去，並不小心留下了身影；還有人認為，桑柏格在的未來一定很黯淡，否則她不會這麼堅定地呼籲人們正視氣候變遷的問題。

雖然網友的言論以玩笑話居多，仍可看出桑柏格在全球的影響力與日俱增，不過這名環保少女目前正搭乘零碳排放遊艇啟程前往葡萄牙，截至目前尚未對「時間旅人」一說做出回應。

華盛頓大學圖書館藏一張1898年古老照片，攝影師拍下3個青少年在加拿大西北部育空地區小鎮淘金，是19世紀北美淘金熱時期的經典照片之一。（擷取自華盛頓大學圖書館網站）

華盛頓大學圖書館藏一張1898年古老照片，攝影師拍下3個青少年在加拿大西北部育空地區小鎮淘金，是19世紀北美淘金熱時期的經典照片之一。（擷取自華盛頓大學圖書館網站）

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