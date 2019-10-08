瑞典環保少女人偶遭「上吊」 羅馬市長痛批可恥

2019-10-08 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲環保少女格蕾塔．桑伯格（Greta Thunberg）日前為全球環境議題發聲，引起國際關注。但卻有人發現，羅馬反對人士將桑伯格的人形娃娃以上吊的姿勢，掛在一座高架橋下，引起議論，羅馬當局目前已展開調查。

羅馬市長拉吉（Virginia Raggio）在推特上曝光這張「吊掛照」，照片中，這個假人以桑伯格形象製作，頭綁著長辮子，身穿雨衣，身上還有標語寫道「格蕾塔是你的神」（Greta is your God）。

桑伯格上月在紐約聯合國大會發表演說，震撼國際各界，她呼籲世界領導人應盡速介入改善氣候危機，激勵人心的演說引起許多支持者共鳴，但也出現反對她的聲浪。

拉吉強烈譴責「吊掛假人」行為，直言「這個假人掛在羅馬的橋下，是件非常羞恥的事」，並強調，整個羅馬都與格蕾塔和她家人站在一起，且對改善氣候的承諾不會停止。

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D — Virginia Raggi （@virginiaraggi） 2019年10月7日

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