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氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）。（歐新社）

瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）。（歐新社）

2019-11-02 15:54:26

〔中央社〕由於智利反政府抗議升級成致命衝突，當局宣布取消主辦12月的氣候峰會，聯合國今天表示，西班牙願意接手主辦。瑞典環保少女桑柏格得知改地點後，隨即在社群媒體發文求助。

法新社報導，原先智利舉辦的聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP 25）約有2萬5000名代表出席，包括瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）。

聯合國氣候首長艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）發推文表示：「我們很開心宣布締約方會議主席團（COP Bureau）同意於12月2日到13日在馬德里舉行COP 25。」

為了減少碳排放而拒搭飛機的桑柏格，已經在從瑞典搭船、火車和電動車前往智利的半路上，得知地點改在西班牙後，在社群媒體發文請求搭便車到馬德里。

她從美國洛杉磯發推文說：「我已經跨越半個地球了，結果發現走錯路…如果有任何人可以幫我找交通工具，我會非常感激。」

歷經10多天街頭示威抗議後，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）昨天表示，智利目前的狀況不適合舉辦12月2日至13日的氣候峰會和11月16至17日登場的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

環保團體國際行動援助組織（ActionAid International）的辛赫（Harjeet Singh）表示，氣候峰會「短短4週」後就要登場，現在才通知地點從智利移到西班牙，對來自南半球的與會代表來說「實在是阻礙重重」。

他在聲明中表示：「馬德里的飯店早滿了，最後一刻的航班也很貴，短時間內要拿到簽證也有難度。這個突然的決定很可能讓權力平衡的重心傾向北半球較富有國家。」

這是聯合國有關當局第2次必須臨時找新地點舉行會議。COP 25原本要在巴西舉行，但巴西右翼新任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今年1月就職和預算考量，因此宣布取消主辦COP 25。

APEC表示支持智利停辦APEC峰會的決定，但沒有提供替代方案，僅表示馬來西亞將主辦2020年APEC峰會。

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