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中國官媒發鄭文傑「嫖娼認罪片」 港媒：聲音嘴形不符

中國警方指鄭文傑因「嫖娼」被捕，中國官媒則在今日發布鄭文傑「認罪」影片。（圖擷取自環球時報）

中國警方指鄭文傑因「嫖娼」被捕，中國官媒則在今日發布鄭文傑「認罪」影片。（圖擷取自環球時報）

2019-11-21 22:25:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐港領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）日前表示，自己8月遭中國政府拘留期間，遭到中國國安毆打審問。中國警方指鄭文傑因「嫖娼」被捕，中國官媒則在今天發布鄭文傑「認罪」影片。不過，港媒報導指出，影片中有嘴形與聲音不相符的情況。

影片透過監視器畫面呈現出鄭文傑曾在7月到8月三度進出同一間會所，不過，影片中僅顯示鄭文傑進出房間的畫面。而在最後一段影片中，畫面裡也可以見到有人帶著小孩來到會所大廳。

而在「認罪」影片中，疑為鄭文傑的聲音和字幕顯示，「好丟臉，好羞愧，因為周圍認識的朋友，都估（料）不到我去做這件事，我都無面目去見我女朋友、我屋企人（家人），其實是好內疚、好自責的事」。不過，香港媒體《立場新聞》報導指出，影片有聲音與嘴型不符的情況。

《環球時報》報導稱深圳警方表示，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條規定，被警方處行政拘留15日，而鄭文傑對其嫖娼的違法事實供認不諱。報導稱，鄭文傑在半個月內3次嫖娼，因覺得丟臉選擇不通知家人。《環球時報》報導稱，在警方提供的另一段影片中，有2名女性供稱，她們在鄭文傑的要求下，向他提供了非法性交易的情況。

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