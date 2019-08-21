拘留英駐香港領事館人員 中方：因為他是中國人

英國駐香港總領事館職員鄭文傑失蹤多日，今（21）中國外交部證實他受到深圳警方行政拘留。（擷取自「Cheng Man Kit」臉書）

2019-08-21 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒之際，爆出英國駐港總領事館職員鄭文傑到深圳出差卻失去音訊一事，引起各方關注。中國外交部在各國媒體追問下，今（21）日證實當事人因違反治安管理處罰法被扣留15日，不過強調，當事人是香港公民，「這不是一個外交問題」。

外媒連續2日追問中國外交部相關案情，發言人耿爽今天終於回應，當事人因為違反《中華人民共和國治安管理處罰法》，被深圳警方處以行政拘留15日，但沒有進一步說明違法細節。

耿爽說，當事人是香港公民，不是英國公民。他多次強調「這不是一個外交問題」，要求英方停止發表不負責任的言論，停止干涉中國內政，別再對香港事務說三道四。

綜合媒體報導，鄭文傑8日從深圳返港途中，和女友報平安後失去聯繫。鄭的家人依法應在24小時內接獲正式拘留通知書，但家屬到處求助詢問後，香港入境處與駐粵辦僅口頭告知鄭被中國行政拘留，律師也無法會見當事人。

英國外交部曾多次警告中國遵守1984年簽署的《中英聯合聲明》，在2047年之前保障香港法治，保護權利和自由。鄭遭拘留的消息曝光後，英國也對事件表達強烈關注。

鄭文傑持有英國國民海外護照，受僱於英國駐港總領事館，為總領館的蘇格蘭國際發展局（SDI）工作，負責處理蘇格蘭與當地公司的業務。

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