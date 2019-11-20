港僱員遭刑虐英政府關切 耿爽：憤慨反對涉港錯誤言行

英國外交大臣藍韜文表達期望中方徹查港僱員鄭文傑日前遭施虐逼供一事。對此，中國外交部發言人耿爽（見圖）表示，此交涉不會被接受，並表示中方才要提出交涉，對英方在涉港問題的「錯誤言行」，表達強烈憤慨與堅決反對。（美聯社）

2019-11-20 22:25:16

〔即時新聞／綜合報導〕前英國駐香港總領事館僱員鄭文傑（Simon Cheng）日前向華爾街日報（Wall Street Journal）表述，8月時被中國深圳警方拘留時，遭施虐、逼供。對此，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）今（20日）嚴正譴責警方作法，並召見中國駐英大使盼進行交涉。然而，中國外交部發言人耿爽今對此表示，此交涉不會被接受，反而中方才要對英方提出交涉，對英方近來在涉港問題上的一系列「錯誤言行」，表達強烈憤慨和堅決反對。

綜合外媒報導，鄭文傑透露，中國警方想從他身上問出反送中人士名單、英方如何協助示威等資訊，對他刑求逼供，包含毆打、剝奪睡眠、罰蹲數小時不准移動、甚至雙臂被戴上鐐銬鐵鏈長時間懸吊等。

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對此，英國外交及國協事務大臣藍韜文表示，鄭文傑在中國遭拘留期間所受的虐待行為違反國際義務、且令人不齒，對此感到憤慨，並明確表達請中國當局調查追究此案。

耿爽在中國外交部今下午的例行記者會上說，英方對中方提出的交涉與關切不會被接受，反而是中國駐英大使才要向英方提出交涉，並對英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行，表達中方的強烈憤慨和堅決反對。

耿爽還表示，鄭文傑遭拘留期間，其各項合法權益皆受到公安機關依法保障，而且鄭文傑本人也供認「嫖娼」的違法事實。

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