英駐港前僱員鄭文傑驚爆︰「被送中」時遭中國酷刑、拍認罪影片

英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）29歲的前僱員鄭文傑（Simon Cheng），在中國出差時遭拘留15天才獲釋，如今他站出來向外界透露，自己被關押期間慘遭中國酷刑。（法新社）

2019-11-20 17:19:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國駐香港總領事館蘇格蘭國際發展局（SDI）29歲的前僱員鄭文傑（Simon Cheng），8月8日前往中國深圳出差時「被消失」多天，在多方營救下仍被公安拘留15天才獲釋，如今他站出來向外界透露，自己被關押期間慘遭中國酷刑。

據《BBC》報導，鄭文傑主要工作是向中國工商界介紹在蘇格蘭投資的機會，因此時常去中國開會。今年6月香港爆發風起雲湧的反送中運動後，英國領事館指示職員們收集有關抗議狀況的消息，支持民主運動的鄭文傑立刻自願參加，並在領事館同意下加入相關網路社群，抗議者經常透過這些社群來協調示威行動。

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鄭文傑每次收集到訊息都會向同事匯報，他和英國政府人員都認為這種行為並不是在指揮抗議，而是純粹在旁邊觀察公民社會的運作。孰料，8月8日鄭文傑去中國參加商務會議後，竟被阻止返回香港，並被迫搭上返回深圳的火車，在那裡有3名中國國家安全局的便衣警察在等著接收他。

與中國抗爭人士建立友誼 疑是遭拘原因

事實上，拘留外國使館職員是罕見的事件，到底中國為什麼這麼做？原來鄭文傑有個中國朋友因為參加香港示威被捕，目前保釋在外，而鄭文傑在前往深圳的商務旅行中與那位朋友的親戚碰面取得生活費，但任何參加民主示威活動的中國人可能早就被中國監視了。

鄭文傑認為，他與中國抗爭人士的友誼，以及他在英國領事館的職位，可能都是他被中國拘留的原因。

矇眼戴頭套、靠牆蹲數小時 被迫唱中國國歌

鄭文傑說，拘留過程中他一度被束縛且雙眼遭矇住，甚至還被套上了頭套。此外，他也曾被要求保持難受的姿勢，例如被手銬銬住後像高舉雙手那樣吊起手臂，或者是靠著牆壁蹲著好幾個小時，只要移動一下就會被痛打。

鄭文傑透露，中國獄所人員會毆打皮膚較薄的地方，例如腳踝等任何容易受到傷害的部位，同時自己也被剝奪了睡眠，審訊員不斷強迫他唱中國國歌以保持清醒。

鄭文傑表示，被關押期間審訊員主要的問題集中在他是否參與了抗議活動，試圖強迫他承認英國政府透過他來煽動群眾，「他們想知道英國在香港示威活動中所扮演的角色，他們詢問我們為抗議者提供了哪些支持、資金和設備。」

鄭文傑進一步指出，他相信自己並不是唯一遭受酷刑的香港人，因為他看到一群香港人被逮捕和審訊，還有人用粵語說：「舉起你的雙手，你在抗議活動中舉起了旗幟，不是嗎？」

從1000多張香港抗議者的照片中寫下認識的人

鄭文傑透露，他被迫從1000多張香港抗議者的照片中，寫下他所認識的任何名字和政治關係。鄭文傑說，中國秘密警察清楚地指出，一批又一批的香港示威者已在中國大陸被捕和拘留。

接著，鄭文傑被綑綁在椅子上，獄方人員狠狠抓住他的頭髮，成功利用臉部識別功能通過他的手機權限，並將鄭文傑手機裡的email列印出來了，上面詳細記載著他到底跟英國領事館回報什麼。

被迫錄製背叛祖國、承認嫖妓影片

鄭文傑表示，他當時告訴審訊員，看完上面的資料後就可以百分之一百了解英國沒有協助抗議活動，但這一點用都沒有，獄方還是逼迫他錄製兩段認罪影片，第一個便是承認「背叛祖國」，另一段則是承認「嫖妓」。

鄭文傑回憶，到了被拘留的11天後，他的處境突然好轉了，國際媒體首次報導他失蹤的消息，英國政府人士事後對此透露，為了讓鄭文傑得到釋放，英國在幕後展開了激烈的外交活動。

不過，最終重獲自由的鄭文傑雖然得到英國提供的2年工作簽證，卻也被要求辭去英國領事館的職位，也許是由於他長期受到中國秘密警察的訊問，可能會出現安全隱患。儘管鄭文傑面臨著不確定的未來，但他勇敢指證中國實施酷刑的過程，對於政治和外交方面可能都會投下震撼彈。

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