鄭文傑被刑求 警稱香港示威者送中國拘留

前英國駐香港總領事館職員鄭文傑接受BBC訪問表示，他在中國拘留時被酷刑折磨，並控煽動政治動亂，偵訊他的秘密警察清楚表示，有許多香港示威者遭逮捕，移送到中國拘留。（歐新社）

2019-11-20 22:08:20

〔中央社〕前英國駐香港總領事館職員鄭文傑接受BBC訪問表示，他在中國拘留時被酷刑折磨，並控煽動政治動亂，偵訊他的秘密警察清楚表示，有許多香港示威者遭逮捕，移送到中國拘留。

29歲的鄭文傑（Simon Cheng）曾替英國政府工作近2年。他今年8月8日入境深圳後失聯，家人四處求援。中國外交部隨後證實對鄭文傑行政拘留15天，但並未說明鄭文傑被拘留的日期與案情。他在8月24日獲釋。環球時報引述警方說法報導，鄭文傑因涉及「賣淫嫖娼」遭到拘留。

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英國政府消息人士表示，鄭文傑表示遭到毆打並被迫簽下自白書，他們相信鄭文傑的說法可信。

鄭文傑任英國駐港總領事館的貿易和投資官員時，具體工作是吸引中國商界到蘇格蘭投資，因此時常需要到中國出差。但在今年6月，隨著香港反送中示威活動爆發，鄭文傑自願擔起額外任務。

他表示：「英國領事館指示人員收集有關示威活動的消息。」

身為一個民主運動支持者，鄭文傑發現他很容易融入。在領事館的同意下，他加入了一些示威者協調行動的社交群組。在被支付加班費的情況下，他開始向領事館回報所看到的狀況。

鄭文傑和英國政府消息人士都堅稱，鄭文傑並沒有以任何方式進行指揮，只是純粹觀察，就像是許多大使館都會進行的社會觀察工作。

不過，中國早已指控英國干預香港事務，英國政治人物也越來越力挺示威者。

8月8日，鄭文傑到深圳參加一場商務會議。當時他的手機裡還保存著一些電子郵件，可以證明他參與觀察香港示威活動的工作。他當時不知道，他的生命將因此永遠改變。

雖然中國已經統治香港超過20年，但香港和內地的邊界仍像是國際邊境。在「一國兩制」原則下，香港有對大部分事務的控制權，包括邊境。但自從香港深圳高鐵去年開通後，香港西九龍高鐵站開設了一個新的邊檢站。

這個通關口深具爭議，香港的親民主派人士認為，中國在香港西九龍站大陸口岸派駐公安，是中國當局權力的延伸。

出差回程途中，鄭文傑就是在香港西九龍高鐵站被中國當局攔下。鄭文傑表示，他被送上火車，押回深圳，移交給3名便衣警察。

鄭文傑受訪表示：「我被戴上鐐銬、矇眼，還被戴上頭套。」他把雙手高舉過頭，示範他是如何被鎖鏈吊起來。

他表示，他被訊問的問題集中在他是如何參與示威活動，目的是要迫使他承認代表英國煽動香港動亂。

他表示：「他們想知道英國在示威活動中扮演了什麼角色，他們問我們提供了示威者什麼支持、資金和裝備。」

鄭文傑說，他被迫連續幾個小時保持壓力姿勢，例如靠牆下蹲，如果移動就會被打。「他們會打我的骨頭部位，像是腳踝，或其他脆弱部位。」

他表示，他還被剝奪睡眠，被強迫唱中國國歌保持清醒。

鄭文傑說，他認為自己不是唯一受到這種待遇的香港人。他說：「我看到一群香港人被逮捕和偵訊。我聽到有人用廣東話說，把手舉起來，你在示威時舉旗，不是嗎？」

他還表示，他被展示1000多張香港示威者的照片，被要求寫下認識的人的姓名，以及他們的政治派系。

他表示：「這些秘密警察清楚表示，有一批又一批香港示威者遭到逮捕，移送到中國內地拘留。」

鄭文傑表示，他被綁在椅子上、抓住頭髮，對方用臉部辨識功能解鎖他的手機，接著印出他對英國領事館發出有關示威活動的電子郵件。

他表示：「我告訴他們，我想要百分之百說清楚，英國沒有替活動提供支援或幫助。」但這絲毫沒有用處。最終，他被迫錄下兩段視頻供詞，一段是「背叛祖國」，另一段是「嫖娼」。

外交使館的當地僱員被捕相當罕見，上次有僱員被捕是2009年英國駐德黑蘭使館的伊朗籍僱員。不過，鄭文傑可能因為其他原因遭到盯上。

鄭文傑表示，他有一名中國朋友因為參與香港示威而被捕，但之後保釋。而在他去深圳出差時，他在英國領事館不知情的狀況下，和那名朋友的親屬見了面，向親屬拿了生活費，要轉交給這名朋友。

任何曾經參與示威的中國人都有受到監控的可能性，而雖然替朋友拿錢法律上不構成犯罪，但可能讓鄭文傑受到懷疑。

被問到被拘捕的主要原因可能是他和領事館的關係，或是和示威者的友誼。他表示：「我現在還是不知道，但我認為兩者都有可能。」

鄭文傑受訪後，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已經召見中國駐英大使。拉布對英國廣播公司（BBC）表示：「我們對於鄭文傑在中國被拘留期間遭受的待遇感到憤怒。我們期望中國當局能夠展開調查並追究責任。」

不過，中國外交部發言人今天對BBC表示，他們「絕對不會接受召見」，反而是要召見英國大使來「表達憤慨」。

發言人說：「我們希望英國能夠審慎行事，停止干預香港和中國內部事務，因為這將會、最終也只會傷害英國自身利益。」

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