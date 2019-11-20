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小鮮肉更容易遭職場性騷擾？ 日研究：比女性多7％

根據「日本全國勞動組合總聯合」調查，20至29歲男性受到性騷擾的比率，反而比同年齡層女性多出了7％。圖片為上班族示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

根據「日本全國勞動組合總聯合」調查，20至29歲男性受到性騷擾的比率，反而比同年齡層女性多出了7％。圖片為上班族示意圖，人物與新聞事件無關。（資料照）

2019-11-20 22:42:42

〔即時新聞／綜合報導〕一般講到職場性騷擾，大多數人會聯想受害人應該是女性，但根據「日本全國勞動組合總聯合」調查，20至29歲男性受到性騷擾的比率，反而比同年齡層女性多出了7％，加害者除了女性上司，更包括男性上司。日本一名男子因為長期遭到職場性騷擾，罹患了「適應障礙症」。

綜合媒體報導，一名日本男子說，自己曾多次被男性上司碰觸胯下，他還提到，「我如果甩開他的手，對方就會大吼說『這樣又沒關係』，那感覺很討厭，也很可怕。」而當他向公司性騷擾諮詢窗口尋求解決辦法，竟被回應：「他就是這樣的人，不要想太多，如果太過在意反而會影響到工作。」讓這名男子相當絕望，甚至被醫生診斷為「適應障礙症」，不得已停職1年。

這名男子日前想以「職業災害」向東京高等法院提訴求償，沒想到竟被法官以「遭拍打臀部，是職場上被認可的身體接觸範圍」以及「並無目擊者可證明被觸碰胯下、乳頭」，判定敗訴。對此，律師認為，這是因為社會對受害人是男性的偏見，才會導致這種離譜的判決。

律師表示，男性在遭受性騷擾時，往往會因為傳統社會框架以及自尊心，選擇默默隱忍，不敢向外面求助。學者及專家也提醒，一旦受害務必尋求相關協助，以避免影響心理狀態，造成更大的傷害。

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