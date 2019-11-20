氣瘋！美護港法案過關 中官媒6小時狂發31報導連環嗆

美國兩院通過《香港人權民主法案》，中國對此表達強烈不滿。（美聯社檔案照）

2019-11-20 19:45:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院先前表決通過《香港人權民主法案》，參議院19日也跟進，該案靜待總統川普簽署即可完成立法；中方對此表達強烈不滿，官媒《新華社》更在4小時內狂發31則新聞，內容全為中國政府怒嗆美方。

美國眾議院10月通過《香港人權民主法案》，參議院本月19日由共和黨、民主黨共37名跨黨派議員共同提案，無異議順利通過，但由於兩院版本內容有差異，雙方必須先去異求同，才能將法案提交給川普簽署，完成立法；參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）向中國領導人習近平嗆聲：「你不會是一位偉大的領袖，中國也不會是一個偉大的國家。」

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中國官媒《新華社》獲悉後，今（20）日上午9點25分開始至下午3點01分，短短6小時內狂發31則相關新聞，全為中國各級政府單位，包含外交部、香港中聯辦、國務院港澳辦、人民大會外事委員會、政協外事委員會等單位，均重砲抨擊美國參議院通過《香港人權民主法案》，嚴厲控訴美方介入中國內政。

中國外交部發言人耿爽也提到，美方參眾議院通過該法，是罔顧事實、混淆是非、違反公理、玩弄雙重標準、公然插手香港事務、干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，呼籲美方立刻廢止此法案。

新華社今早9點25分起至下午3點1分，狂發31則新聞痛批美方通過《香港人權民主法案》。（圖取自新華網）

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