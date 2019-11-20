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香港人反抗》黑警惡行告上海牙仲裁法院！ 逾50萬連署達標

香港市民在連署網站發出連署，向常設仲裁法院控告香港警務處犯下三起重大罪行「侵略罪」、「戰爭罪」以及「危害人類罪」。（路透）

香港市民在連署網站發出連署，向常設仲裁法院控告香港警務處犯下三起重大罪行「侵略罪」、「戰爭罪」以及「危害人類罪」。（路透）

2019-11-20 19:01:39

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中越演越烈，幾個月的抗爭下來累積許多死傷人數，近日香港警方更以催淚彈等武器進攻大學，圍攻校內學生，造成許多校內人士受傷。香港市民對此在連署網站發出連署，向荷蘭海牙常設仲裁法院控告香港警務處犯下三起重大罪行「侵略罪」、「戰爭罪」以及「危害人類罪」。目前連署已經達到50萬連署的標準，數字也還在攀升當中。

有香港市民在全球最大的請願平台「Change.org」提出請願 ，向荷蘭海牙常設仲裁法院秘書長西布利斯（Hugo H. Siblesz）請求調查從反送中活動開始港警對港民的殘暴行徑。並提到1名22歲的學生在11月8日的抗議活動中死亡，以及11月11日港警射殺、騎車衝撞抗爭民眾等惡劣行徑。

連署書中提到，11月12日港警將大學變成戰場並圍困學生、逮捕醫務人員，並使用催淚彈、警棍，胡椒噴霧，橡皮子彈、水砲以及聲波砲等武器攻擊，這樣子的極端暴力目的就是「意圖傷害」，控訴已經公然違反聯合國中《執法人員使用武力和槍械基本原則》。

連署書中強調，反送中運動爆發至今，發現數千具的屍體，警方更擊發了超過10000枚的催淚彈、18枚子彈、2000多發橡膠子彈、500多發豆袋彈。書中也詳細列出港警近幾個月對港民甚或是記者、醫護人員犯下的暴行，並控訴香港警務處已經犯下「侵略罪」、「戰爭罪」以及「危害人類罪」。

國際政治金融專家汪浩分享該則消息，強調若過了50萬連署，常設仲裁法院就該受理這個請願，到晚上6點20分為止，連署數量已經達到533654人，數量也還在不停攀升中。

目前連署已經達到50萬連署的標準，數字也還在爬升當中。（圖片擷自請願平台「Change.org」）

目前連署已經達到50萬連署的標準，數字也還在爬升當中。（圖片擷自請願平台「Change.org」）

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