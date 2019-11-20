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傳催淚彈有戴奧辛 港衞生局長：確有民眾出現不適症狀

香港食物及衞生局局長陳肇始今在立法會證實，有市民在接觸催淚彈後，出現輕微呼吸系統和皮膚不適的症狀。（路透）

香港食物及衞生局局長陳肇始今在立法會證實，有市民在接觸催淚彈後，出現輕微呼吸系統和皮膚不適的症狀。（路透）

2019-11-20 17:12:08

〔即時新聞／綜合報導〕港警發射大量催淚彈對付反送中的學生與民眾，有多位學者指出，催淚彈氣體在高溫下恐釋放戴奧辛，要求警方禁用。香港食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）在立法會表示，有市民在接觸催淚彈後，出現輕微呼吸系統和皮膚不適的症狀，但他也強調這是短期症狀，不會造成嚴重身體影響。

綜合港媒報導，陳肇始承認，接觸催淚彈到急診室就醫的個案，當中都會出現輕微呼吸系統和皮膚不適的症狀，經過治療和清洗皆可出院。至於確切的數據，醫管局未有保存就醫或發病率的數字。

陳肇始也稱，對於催淚彈會否釋放氰化鉀及戴奧辛，政府內部有進行研究，但目前暫時沒有研究和文獻顯示催淚彈會釋放戴奧辛，且催淚彈的擴散範圍有限，警方主要在街道和開放的地方發射，對生態環境影響不大。

醫學界立法會議員陳沛然質疑，為何能在不清楚催淚彈的化學成份下，保證催淚彈對環境及健康無問題，陳肇始說法令人難以理解。

環境局局長黃錦星則表示，環保署尚未更新戴奧辛的數據，正在採集11月的數據，但需要幾星期時間化驗，並說燒垃圾才是戴奧辛的主要源頭。

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