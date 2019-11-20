港議員控警暴投訴成案低 保安局長：反映港警專業有素質

立法會議員許智峯質詢指出，對警方暴力投訴，認定屬實的比率很低，保安局長李家超回應，正反映香港警隊專業及有素質。（路透）

2019-11-20 16:32:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中期間，頻繁發生警方濫用暴力事件，示威者要求港府成立獨立調查委員會未果，後者稱現行的監警會就足以制衡警方。民主黨立法會議員許智峯今日（20日）在質詢時指出，對警方暴力的投訴，被認定屬實的比率很低，質疑監警會根本無力調查警暴，保安局長李家超則回應，數字低，正反映警隊專業及有素質。

綜合港媒報導，香港立法會恢復會議，許智峯針對政府是否成立獨立調查委員會，進行口頭質詢。許智峯表示，在投訴警察課下，涉及警員毆打的屬實投訴比率甚低，他質疑監警會無力處理警暴，政府害怕警隊及北京，拒絕社會大眾設獨立調查委員會的訴求。

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議員田北辰稱，成立獨立調查委員會，可以調查示威者資金來源及政府責任，與監警會工作範圍不重疊。而監警會方面，海外專家已表示調查權力不足，質疑政府為何要拖延。

李家超則回應，監警會已與警方舉行多次工作會議，警方會提供警務資料、政府也會配合監警會工作。監警會有法定職能及經驗，應該按現有機制發揮職能。李家超又稱，屬實投訴的數字低，正好反映警隊專業及有素質。

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