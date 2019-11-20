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中國學校專門開課扭曲反送中 教學生仇恨香港示威者

中共控管學校輿論，並開課教學生不能同情及支持香港示威者，將其塑造成暴徒。（路透）

中共控管學校輿論，並開課教學生不能同情及支持香港示威者，將其塑造成暴徒。（路透）

2019-11-20 15:21:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續，中國除了封鎖網路消息外，更屢次傳出製造假新聞，企圖扭曲抹黑示威者。《寒冬》雜誌踢爆，中共控管學校輿論，並開課教學生不能同情及支持香港，將示威者塑造成「暴徒」，激發中國學生愛國心，仇視香港示威者。

根據《寒冬》報導，反送中示威延燒，中共擔憂香港局勢影響到內地，早已開始訊息管控。河南省多所大學的學生透露，為壓抑學生對示威者的同情與支持，學校就香港問題展開授課主題是「香港局勢的源起、實質與大學生的使命擔當」。不同的學校、老師，教學內容卻很一致。

報導指出，教授課程的老師通常來自各校的馬克思主義學院，這是一個負責政治思想教育的系所，近年來在黨中央的支持下不斷加強力量。所以，這些課程都是中共觀點，罔顧事實，不斷將示威者塑造成「暴徒」。

一名學生表示，老師會在課堂上播放示威活動的影片，但不會解釋五大訴求和香港事態升級的原因，只是強調「分裂祖國不可饒恕」，並指責美國和臺灣暗中插手香港事務。有老師告訴學生，支持「暴徒」的人越來越多是因為金錢，例如示威者會給中小學學生100元港幣，讓他們組成人鏈抗議。

課程最後會將「當代中國大學生的使命」定位為「堅決反對香港暴亂，不以任何形式同情和支持香港暴亂分子，同中央政府保持高度一致」，並告訴大學生要努力學習，當個愛國主義者，不要參與任何政府不贊同的政治活動和示威遊行。

這樣的宣傳似乎起了作用，有學生組織愛國團隊，而反對者或支持香港的師生卻不敢發聲，因為中共長期控制學校的監控體系。內蒙古的一位老師說，學校在每個班都有安插有人員，稍有批評的話都會被舉報，且校方還會以隨機聽課的方式評估老師的「思想意識是否有錯誤傾向」。

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