情勢惡化！美參議院快速通過《香港人權民主法案》

美參議院無異議通過《香港人權民主法案》。（法新社）

2019-11-20 07:35:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭局勢未見好轉，引起國際高度關注，美國國會提出《香港人權民主法案》力挺，繼眾議院表決通過後，參議院當地時間週二宣布通過該法案，後續待美國總統川普簽署即可完成立法。

《香港人權民主法案》上個月在美眾議院一致通過，參議院卻遲遲沒有動靜，直到近日，美國共和黨參議員暨外交關係委員會主席里施（Jim Risch）與同黨參議員魯比歐（Marco Rubio），拜會參議院多數黨領袖麥康奈安（Mitch McConnell）後，參院終於進行表決；由於法案由共和黨、民主黨共37名跨黨派議員共同提案，投票無異議順利通過。

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魯比歐譴責北京政府使用暴力壓制香港：「香港人民知道他們將面對什麼，他們看到了自主權與自由逐步遭到侵蝕。」

根據參院通過的版本，美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）必須至少每年證明一次香港保有足夠的自主權，符合美國給予的特殊金融地位，法案也明訂可對損害香港人權的官員實施制裁。

如今參眾兩院皆表決通過，但因為版本內容有差異，雙方必須先去異求同，才能將法案提交給川普簽署，完成立法。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）引述法案中的內容表示，「我們向習近平主席傳達一個訊息，你對自由的打壓，無論是在香港、中國西北或其它地方，是不會成功的，當你反對自由，當你不分老少，對香港人民的抗爭採取粗暴手段，你不會是一位偉大的領袖，中國也不會是一個偉大的國家。」

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