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首頁　>　國際

民嘴449》港警殺進校園 台灣大學生怎麼說

2019-11-19 19:00:38

〔記者陳韋宗／台北報導〕香港反送中示威演變為校園流血衝突，港警從17日起以水炮車、裝甲車、催淚彈等武力，圍攻香港理工大學，揚言以「暴動罪」拘捕所有校內示威者；受困校內的示威者則以汽油彈回擊，目前理工大學內仍有數百人受困。

香港各界號召救學生，台灣大學生也發聲挺香港和平。本報前往台灣大學採訪，討論到香港現況，有學生難過想流淚，也有學生祈禱香港能堅持，一定會有好結果。

《傾聽街頭民意，讓「民」嘴當家做主》

香港發生港警進攻校園逮捕示威者事件，台灣大學生發聲力挺。（記者魏綾紜攝）

香港發生港警進攻校園逮捕示威者事件，台灣大學生發聲力挺。（記者魏綾紜攝）

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