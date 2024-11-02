防開票過程被假訊息淹沒 美國媒體備戰

川普和賀錦麗氣勢不相上下，可能助長假訊息風氣，美國媒體正積極準備應對。（美聯社）

2024/11/02 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選進入倒數3天，共和、民主兩大陣營在最後衝刺，美國媒體也繃緊神經，加強打擊投開票日可能出現的大量假訊息，包括部署數千名工作人員在投票站進行即時報導。

英國《金融時報》1日報導，《美聯社》華府分社強森（Anna Johnson）表示，該社自1848年以來，一直在統計美國大選的選票，目前已做好應對有關種族言論錯誤訊息的準備，計畫「進行更多的解釋工作」。

請繼續往下閱讀...

強森說，10年前或更久以前，當《美聯社》報導開票進展時，人們認為這就是開票狀況，對此並沒有太多疑問，當時沒有像現在這樣假訊息漫天飛舞。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的《福斯新聞》（Fox News）是收視率最高的美國有線電視新聞頻道，該頻道也砸重金來提升其圖表呈現效果，以幫助觀眾更直觀地了解選票開出的程度。

2020年，福斯台成為第一個宣布拜登拿下亞利桑那的電視台，此舉激怒川普的支持者。福斯新聞的選舉決策台主任米希金（Arnon Mishkin）表示，他堅持這項決定，並未因為爭議而感受到額外的壓力，「顯然我們希望自己是對的，這才是主要的壓力」。

不過，他表示福斯已採取措施，確保主播和記者不會搞不清楚開票實際狀況。他回憶2020年的情況指出，當時還有直播中的主播在談話中突然問起，「等一下，我們剛剛有宣布亞利桑那由誰拿下嗎？」

據報導，媒體在美國大選中發揮著至關重要的作用。隨著投開票進行，媒體根據專門的民調數據和計票結果對各州戰況進行的報導，是民眾判斷誰勝誰負的依據。這個過程很複雜，因為各州的開票程序和技術不一，甚至各郡之間也不同。

美國民調機構「蓋洛普」（Gallup）最近一項調查顯示，人們對大眾媒體的信任度跌至新低，這促使美國媒體經更多資源投入「透明度」工作。

《美國有線電視新聞網》（CNN）政治組主任查里安（David Chalian） 表示，「假訊息或錯誤訊息的最佳解藥是真實訊息」。CNN將向搖擺州部署「強大的記者團隊」來追蹤投票情況，「我們無法控制不良行為者注入不良訊息，但我們確實可以控制向觀眾提供優質、適當、符合情境的訊息」。

《美國廣播公司》（ABC）同樣加強「選票觀察小組」來監控全國的選票計數。政治組主任克萊恩（Rick Klein）表示，團隊當天會不時說出「這是我們知道的部分，但這是我們不知道的部分」。不過，他補充道，選舉日發生的一些狀況只是整個過程的一部分，這個過程本質上是混亂的，不一定意味任何錯誤或虛假資訊。

據了解，2020年，美國媒體花了4天才宣布拜登擊敗川普，讓等待賓夕法尼亞州開票結果的美國人懸著一顆心。

福斯選舉決策台主任米希金表示，很難想像有一個候選人能在賓州結果未出爐下跨越270張選舉人票，因此，一場勢均力敵的競選可能會延長等待最終結果的時間，「如果差距只有幾千票，那麼就需要很長時間才能知道誰獲勝」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法