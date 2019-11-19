香港《禁蒙面法》判違憲 港澳辦：公然挑戰全國人大權威

中國國務院港澳辦公室發言人楊光。（資料照，美聯社）

2019-11-19 12:47:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院昨日（18）裁定《禁蒙面法》因違反《香港基本法》之下的憲政架構，裁定違憲。對此，中國國務院港澳辦公室表示，香港高院的裁決，公然挑戰全國人大常委會的權威，將產生嚴重負面社會政治影響。

香港高等法院昨日（18）裁定港府此前以「危害公安」為由引用《緊急法》，有違《香港基本法》下的憲制架構，且引用緊急法，繞過立法會審議程序，直接頒布《禁蒙面法》的立法方式，明顯不符比例原則、超乎合理需要，也屬違憲。

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綜合港媒報導，對此，國務院港澳辦發言人楊光表示，香港《緊急法》是經過全國人大常委會認可、符合《香港基本法》的法律，香港行政長官在行政會議上依據緊急法制訂《禁蒙面法》，是依照基本法和全國人大的相關決定。

楊光表示，《禁蒙面法》自實施以來，對暴力遏止發揮積極作用，但香港高院所判決其不符《基本法》，以及違反比例原則等，已公然挑戰全國人大權威和法律賦予行政長官的權力，將對社會、政治造成嚴重的負面影響。

楊光還說，國務院港澳辦會密切關注此案的後續發展，並希望香港特區政府和司法機關嚴格依照《基本法》履行職責，共同承擔止暴制亂、恢複秩序的責任。

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