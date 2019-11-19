為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

香港《禁蒙面法》判違憲 港澳辦：公然挑戰全國人大權威

中國國務院港澳辦公室發言人楊光。（資料照，美聯社）

中國國務院港澳辦公室發言人楊光。（資料照，美聯社）

2019-11-19 12:47:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港高等法院昨日（18）裁定《禁蒙面法》因違反《香港基本法》之下的憲政架構，裁定違憲。對此，中國國務院港澳辦公室表示，香港高院的裁決，公然挑戰全國人大常委會的權威，將產生嚴重負面社會政治影響。

香港高等法院昨日（18）裁定港府此前以「危害公安」為由引用《緊急法》，有違《香港基本法》下的憲制架構，且引用緊急法，繞過立法會審議程序，直接頒布《禁蒙面法》的立法方式，明顯不符比例原則、超乎合理需要，也屬違憲。

綜合港媒報導，對此，國務院港澳辦發言人楊光表示，香港《緊急法》是經過全國人大常委會認可、符合《香港基本法》的法律，香港行政長官在行政會議上依據緊急法制訂《禁蒙面法》，是依照基本法和全國人大的相關決定。

楊光表示，《禁蒙面法》自實施以來，對暴力遏止發揮積極作用，但香港高院所判決其不符《基本法》，以及違反比例原則等，已公然挑戰全國人大權威和法律賦予行政長官的權力，將對社會、政治造成嚴重的負面影響。

楊光還說，國務院港澳辦會密切關注此案的後續發展，並希望香港特區政府和司法機關嚴格依照《基本法》履行職責，共同承擔止暴制亂、恢複秩序的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
港警鎮壓油麻地 3輛警用巴士竟直接衝向人群...
2019-11-19 11:56

港警鎮壓油麻地 3輛警用巴士竟直接衝向人群...
中台灣社團撐香港 港生淚籲：以香港為鏡 不要支持親中政黨
2019-11-19 11:40

中台灣社團撐香港 港生淚籲：以香港為鏡 不要支持親中政黨
寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝

寶齊萊「翻玩復古」再現復刻工藝
港3大學危險實驗藥物遭竊！「氰化物」入口鼻可奪命
2019-11-19 11:15

港3大學危險實驗藥物遭竊！「氰化物」入口鼻可奪命
自由開講》不要去示威就不會被打？長輩們請醒醒吧！
2019-11-19 10:31

自由開講》不要去示威就不會被打？長輩們請醒醒吧！
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
冷血！武力鎮壓5個月 港新任警務處長：表現「亞洲最優秀」
2019-11-19 11:11

冷血！武力鎮壓5個月 港新任警務處長：表現「亞洲最優秀」
漏氣啦！香港武力鎮壓 水炮車、銳武裝甲車都傳爆胎敗走
2019-11-19 08:53

漏氣啦！香港武力鎮壓 水炮車、銳武裝甲車都傳爆胎敗走

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播