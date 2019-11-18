港警圍困理大數百人逾36小時 各界促港府勿陷人道危機

港警圍困數百名理大示威者，傷者無法獲得救治，各界人士出面呼籲港府勿陷人道危機，讓校內人士和平離開。（美聯社）

2019-11-18 16:35:53

〔即時新聞／綜合報導〕香港示威者連日在香港理工大學一帶與警方爆發衝突，對峙態勢延續迄今，在港警包圍下，數百人受困理大已超過36小時，示威者今日（18日）多次嘗試突圍，皆被催淚彈、水炮車逼回，校內物資缺乏，傷者也無法得到救治。香港各界人士，包含前政務司長陳方安生、樞機主教陳日君及多名民主派議員呼籲，理大現狀處於人道危機，特首林鄭月娥應命令警隊停止包圍，讓校內所有人和平離開。

綜合港媒報導，在港警包圍下，理大示威者多次嘗試突圍，卻遭到警方武力逼迫回去。下午約2時，一批在理大示威者人士再次走出校園，沿康莊道往何文田方向離開，警方到場制伏至少3人，過程有警員一度舉起真槍；在暢運道，數十名黑衣人築成傘陣與警對峙，遭警方以催淚彈、胡椒球彈對付，制伏至少10人，其他人返回理大校園內。

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根據報導，現場有15歲學生表示，之前曾經被逮捕，被拘留的48小時中，不是人過的生活，他不想再做「戰俘」；有義務急救員表示，昨日警方不斷發射催淚彈及水炮，令不少人受傷，自己有責任留守到最後，已做好被捕的心理準備。

面對理大現狀，各界人士紛紛出面呼籲港府重視這次危機，前政務司長陳方安生表示，十分擔憂校內師生、記者、醫護、社工和傷者等，呼籲林鄭月娥命令警隊停止使用致命武器，與校方協調後，讓所有人有秩序地和平離開。

陳日君樞機則表示，在戰爭時期也不會拒絕醫生和護士拯救傷者，希望香港這個城市的負責人，即是林鄭月娥，能關心這件事，也希望在她身邊能發聲的人，可以反應意見，不要讓香港變成野蠻城市。

民主派立法會議員召開記者會表示，敦促警方以人道考慮，將理大內的傷者送出校園，並盡快釋放被捕人士。召集人陳淑莊說，希望警方預留一條路線，讓理大的示威者安全離開，並已要求與林鄭月娥會面，討論理大衝突及香港局面。

截至目前，港警僅讓14名紅十字會人員及消防員入理大救治。

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