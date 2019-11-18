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香港理大烽火港警宣稱可離開 記者實測：我遇上陷阱

香港記者實測警方准離理大的說法，沒想到親眼目睹多人被逮捕。（歐新社）

香港記者實測警方准離理大的說法，沒想到親眼目睹多人被逮捕。（歐新社）

2019-11-18 09:18:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學從昨晚到今天清晨，成為香港抗爭的最核心，校園內聚集示威者及學生，校門口遭到警方武力封鎖及強攻，校區峰火遍地，尤其校門口更是一片火海，而昨天深夜，即有港警向媒體發出訊息，指可校內所有人可從Y-Core離開；多人想遵從這通知離開，沒想到，竟成警方逮人陷阱，同行者至少約3名記者、15位急救員及社工被逮。

香港《獨立媒體》香港《獨立媒體》 2名記者陳世浩、何嘉茵，想要印證警方說法是否屬實，跟流離開校園，先是徒步至Y-Core位置，爬過路障走出校園，有數位急救員和市民尾隨同行，一共約至少20人；共同向佐敦方向前進，卻被4輛警車警員要求高舉雙手，又看到警員對 Y-Core 位置發射至少3枚不明彈藥，期間爆出火光及產生巨響，而橋上警員揚言「10點鐘死線到啦！」

獨媒記者描述，記者身上穿著「記者」字樣的反光背心，出示身份證及記者證後再全被截查搜身後，一行人中，除記者外，無法示證件的急救員、社工及學生至少約15位，全部都被帶上警車，還有2位年紀15歲及14歲的中學生，即使被嚇到痛哭一樣遭逮走。

現場記者們不斷被問及所屬機構、機構辦公室地址，男記者全被搜身，其背包及相機也全查，中斷記者直播，在多方詢問後，包括聖公會旗下《教聲》及兩名《啤梨晚報》記者，至少3名記者被搜查後拘捕；防暴警在與記者交談過程中，態度粗劣，還多次「探口風」詢問校內情況，整個截查時間約30分鐘。

30分鐘截查，有3名記者被逮、6名記者放行，之後，再看到有5名外國記者被搜查後放行。

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