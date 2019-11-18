理大校園至少500示威者被圍 多人翻牆突圍又被催淚彈逼回

2019-11-18 10:41:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港局勢越演越烈，港警昨日強攻香港理工大學校園，不過目前仍有許多示威者留守在校內，人在理大校園內的理大學生會署理會長胡國泓表示，校內至少有500名示威者，有70至100人想嘗試離開，但還沒走到警方防線就被催淚彈逼退。

綜合港媒報導，胡國泓坦言，校園內的示威者已出現不同意見，且現時情況變得被動，只能取決於警方做法來因應。胡國泓表示，對示威者來說，無論去留都要被逮捕的話，示威者只有死守到底。

一批身處理大校園的示威者在今早8點30分左右跑向紅磡隧道，當示威者們抵達康莊道與紅磡隧道口之間的鐵柵欄位置時，試圖爬鐵柵欄離開，有部分人爬出，期間警方向鐵柵欄及隧道口位置，發射多輪催淚彈，最後因為突圍未果，示威者再度退回校園。

理大學生會會長廖健鈞提到，目前理大所有出口被封鎖，示威者和同學們都無法離開，警方也表明任何離開理大的人都會被捕，也沒有物資可以運入校園，呼籲香港市民參與「三罷」行動，給予警方壓力，同時希望國際間關注此事件。

提到校內資源，胡國泓指出，校園內仍有供水，但其他物資相信已較昨日少，然而現場不少示威者曾被催淚水劑射中，不少人已出現全身紅斑和低溫症的症狀。

針對理大校長滕錦光透過錄影發表談話，胡國泓和廖建鈞都表示不能接受，胡國泓認為，要是被捕才能離開，是不符合安全和平離開的要求的，而且滕錦光的回應已經太遲，如果他能及早介入，事件不會變成現在理大校園直接被封閉的局面。

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