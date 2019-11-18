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FBI示警：使用公共USB站充電 可能遭竊取個資

洛杉磯檢察官警告，使用公共USB充電站恐遭惡意程式入侵手機。（資料照）

洛杉磯檢察官警告，使用公共USB充電站恐遭惡意程式入侵手機。（資料照）

2019-11-18 11:24:57

〔即時新聞／綜合報導〕經常在外使用公共USB充電站的民眾要注意了，洛杉磯地區檢察官辦公室日前發布公告，呼籲民眾暫時避免使用相關充電設施，因為已有許多公共充電站淪為駭客竊取個資「Juice Jacking」的陷阱工具。

綜合媒體報導，美國目前有許多USB充電站，被有心人士植入惡意軟體，該軟體可由USB侵入手機並獲得過去曾經留下的隱私資料。

FBI已向美國全國發布警報，並建議各大公司捨棄USB充電站，並檢查現有充電站是否也被植入惡意程式。

公告提到，使用者的信用卡號、銀行帳號、密碼甚至是家裡地址，任何曾經提供到網路上的資料，都可能被有心人士以陷阱充電站的方式盜取。

檢察官也表示，以USB作為工具的資訊攻擊不在少數，犯罪人士可能在USB插座植入各式惡意軟體，因此呼籲民眾盡量避免使用USB充電站。他也提到在公共場所看見遺落的充電線也不應隨意使用，以免成為惡意病毒的受害者。

檢察官建議，有使用充電站需求的人，可採取替代方案來避免自己成為受害者，使用 AC 電源插座充電，而不使用 USB 充電；外出旅行時，使用 AC 及汽車充電器為裝置充電；緊急用電時，可考慮使用行動電源。

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