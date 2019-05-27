使用機場USB插座為手機充電？ 專家警告代價恐不輕

2019-05-27 23:52

〔編譯魏國金／綜合報導〕在機場使用公共的USB充電插座務必三思，因為網路犯罪者可以修改USB的連結，進而將惡意程式植入你的手機，或在你不知情的狀況下下載資料。IBM資安部門的X-Force威脅情報副主席巴洛（Caleb Barlow）警告，「插入一個公共的USB插孔就好比在路邊發現一把牙刷，然後決定放進的嘴巴裡，而你根本不知道這東西還曾落在哪裡」，「而且切記，USB插孔是可以傳送資料的」。

富比士報導，較安全的作法是攜帶自己的充電器，並且使用牆壁插座，或者攜帶行動電源，在手機電力過低時進行充電。但假若你堅持使用公共的USB插座，巴洛建議花美金10元（台幣約320元）購買USB保險套「Juice-Jack Defender」，他說，「將這個小小保護器裝置於充電線的前端，基本上就能阻絕任何資料傳送出去」。

對經常旅行的人而言，這些防範措施或許太過渡，然而，巴洛說，對公共USB充電站的警覺其來有自。根據IBM安全部門的研究顯示，駭客越來越將旅客當作下手目標。2019年IBM威脅情報指數揭示，交通業已成為第2大最受網路犯罪者攻擊的產業，2017年則排名第10。自2018年1月以來，共有5.66億件來自旅遊與產業產業的紀錄遭外流。

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