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帳戶多1元小心官司多1件 警官差點要罰200萬！

衛生局指出，疑似為中國輸入的管制藥物違法在網拍上拍賣，已經違反藥事法。（記者王捷翻攝）

衛生局指出，疑似為中國輸入的管制藥物違法在網拍上拍賣，已經違反藥事法。（記者王捷翻攝）

2019-11-13 09:14:59

〔記者王捷／台南報導〕帳戶突然多出1元？小心金融帳戶被盜用。有歹徒盜用金融帳戶，去申請網拍平台蝦皮購物帳號賣假藥，沒想到卻盜用到警官的帳戶，警官直到接到衛生局的通知，才查出自己的帳戶多出1元蝦皮帳戶開通認證費，因為私人帳戶被用來販售違法商品，他決定對蝦皮賣家提告偽造文書，目前蝦皮沒有回應，警方將全力偵辦。衛生局呼籲違法販售藥品，最高可依藥事法罰200萬罰鍰。

警方會發現歹徒盜用帳戶辦帳號賣假藥，是因為最近衛生機關鎖定一款管制藥品，該藥品從中國流入台灣市場，聲稱能治療皮膚病，卻摻入管制藥品，這些藥品都在蝦皮拍賣上販售，當衛生局以蝦皮帳號調查時，卻發現賣家是使用人頭銀行帳戶申請蝦皮帳號，被害人不曉得帳戶何時外洩、被蝦皮賣家盜用。

一位警官也是被害人，直到他接到衛生局違反藥事法的通知，才得知帳戶被蝦皮認證過，也匯入1元認證費，不明人士盜用帳戶申請蝦皮帳號賣假藥，他向衛生局求證後還發現，網拍賣家用人頭金融帳戶申請蝦皮帳號的案例已出現多件。

警方指出，銀行帳戶如果遭盜用去申請蝦皮帳號，會有一個共同點，就是帳戶會多出1元，這是蝦皮作為開通帳戶的認證，但除非天天注意帳戶金流，否則很難注意。

另外，歹徒販售違法商品的金流，不會流入人頭帳戶中，至於為何要盜用他人帳戶辦假帳號？警方認為，可能是為了避免相關單位循線找人，可以利用這個時間差繼續販售假藥或逃跑。被害的警官認為，自己的個資遭盜用，為了維護名譽，對假藥商提告偽造文書。

辦網拍帳號不用一分鐘的時間，不過警官為了向蝦皮舉證帳戶遭盜用，準備許多資料希望蝦皮能重視帳戶遭盜用的問題，但過了2、3天，蝦皮還沒回應，盜他帳戶的假藥賣家仍繼續賣假藥。

衛生局指出，有許多「被害人」都出現一樣的狀況，衛生局呼籲，違法販售藥品，依據藥事法92條第一項可裁罰3萬元以上，200萬元以下罰鍰，衛福部也將要求蝦皮商城下架假藥，禁止這些賣家繼續販售。

警官收到衛生局通知，刷了存簿才發現蝦皮購物匯款1元。（記者王捷翻攝）

警官收到衛生局通知，刷了存簿才發現蝦皮購物匯款1元。（記者王捷翻攝）

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