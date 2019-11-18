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中國鼠疫消息遭封鎖 蔡依橙：搞不清狀況易釀大規模流行

蔡依橙表示，今年鼠疫和2003年SARS事件，都發生在北京朝陽醫院。圖為朝陽醫院門口。（歐新社）

蔡依橙表示，今年鼠疫和2003年SARS事件，都發生在北京朝陽醫院。圖為朝陽醫院門口。（歐新社）

2019-11-18 11:22:53

〔即時新聞／綜合報導〕依據中共官方公開資訊，截至目前中國已有3名鼠疫確診病例，但消息卻遭中共審查機構封鎖，資訊不透明令週邊各國緊張。對此，醫師作家蔡依橙在粉專強調，依現代醫學程度，鼠疫威脅性已降低不少，但鼠疫控制重在資訊流通，中國政府卻選擇資訊不公開，按近代人類醫療紀錄，「搞不清楚出了什麼事」反而易造成疾病流行與死亡。

蔡依橙在粉專「蔡依橙的閱讀筆記」引述美國「外交政策」期刊評論，指鼠疫不可怕，真正令人害怕的是中國處理態度；他進一步表示，透過現代醫學發達的抗生素，鼠疫只要及早診斷、投藥，其實已是可以控制的疾病，但要控制鼠疫，透明的資訊通報系統相當重要。

蔡依橙評論，在微信與網購發達的中國，建立通報系統並非難事，但中國政府卻因故面子及「必須維持表面的和諧」等緣由，選擇封鎖相關訊息。他指出，在最近的人類醫療記錄中，「搞不清楚出了什麼事」，最容易造成大規模流行跟死亡，再加上中國政府早已失去人民信任，現在政府口中的「沒事」，反而更令人民恐慌。

這次鼠疫確認個案來自北京朝陽醫院，而蔡依橙回憶2003年SARS事件，表示，當年中國政府說「沒事，病毒沒散播到北京的，大家別怕」的，也是朝陽醫院。

對此，網友也紛紛留言表示贊同，更嘆「重點是，當中國共產黨願意承認問題時，就表示問題已經壓不住，所以真實情形一定比他們官方公開的嚴重幾百倍」、「最可怕就是隱瞞疫情，讓人民無形中傳播或不阻隔」、「豬瘟之前中國也說在控制內」。

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