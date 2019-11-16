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中國4省市疑鼠疫擴散 官方封殺仍擋不住醫界流出消息

北京1家醫院貼出就醫指示，要求病患說明10日內是否曾去過青海、甘肅和內蒙古等草原牧區，有醫界人士認為官方醫療機構很可能已經確認該3省市有鼠疫擴散。（圖擷取自「天空享知道」推特）

北京1家醫院貼出就醫指示，要求病患說明10日內是否曾去過青海、甘肅和內蒙古等草原牧區，有醫界人士認為官方醫療機構很可能已經確認該3省市有鼠疫擴散。（圖擷取自「天空享知道」推特）

2019-11-16 17:26:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方12日晚間證實，有2名內蒙古病患經診斷為「肺鼠疫」確診病例，日前卻有外媒報導指出，中國審查機構命令「封鎖、控制」相關疫情的網路討論。近日又有醫療業內人士透露，中國青海、甘肅及內蒙古等3地恐已擴散鼠疫疫情。

根據《新唐人電視台》報導，中國官方12日承認，2名內蒙古病人在北京朝陽醫院確診為鼠疫，引發當地民眾恐慌。雖然官方和醫院極力封殺消息，但相關消息已在當地網絡廣傳，許多醫護界人士都在傳播有關內部情報。

有多方消息指出，北京宣武醫院可能已經爆發鼠疫。有一名網友表示，有同事的妻子在宣武醫院工作，該院已有9人疑似感染鼠疫，已被緊急隔離。另有網友引述北京醫務人員消息，指出宣武醫院週三（13日）已確診3例鼠疫，為一家3口，孩子已不幸去世。

疫情相關消息不斷流出，有網友貼出北京大學人民醫院內的就診提示，內容提到要求病患說明本月3日至5月間是否曾到朝陽醫院急診科就醫，似乎顯示朝陽醫院早在5日前就已確診鼠疫，而官方卻在12日才公布消息，隱瞞消息長達1週。

另一就診提示則是要求病患說明10日內是否去過青海、甘肅和內蒙古等草原牧區。一位醫界人士透露，草原本來就是鼠疫高發區，醫院提出這項要求，顯然是官方醫療機構很可能已經確認該3省市有鼠疫擴散，只是對外界有所隱瞞。

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