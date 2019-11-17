中國要求「悔改錯誤言論」才准交流 澳洲議員：不可能

澳洲兩名國會議員因批評中國，近期遭中方拒絕入境交流。（法新社）

2019-11-17 18:42:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕多次批評中國政府的2名澳洲執政黨國會議員，日前遭北京拒絕入境，甚至要求議員「真誠悔改、糾正錯誤」，才能重啟交流之窗。對此，兩名議員17日回應道，絕不會為了捍衛澳洲主權，以及替無法發聲者發聲而悔改。

綜合外電及外媒報導，同屬澳洲執政黨自由黨的眾議院議員海斯迪（Andrew Hastie）及參議院議員派特森（James Paterson），原定12月9日至11日，隨澳洲智庫「中國事務」（China Matters）籌辦的研習團訪問北京。

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然而，該智庫日前證實，中國駐澳大使館表示，不歡迎海斯迪和派特森入境中國。兩人在15日發表聲明，直言：「錯失這次交流機會，我們感到失望。而最讓我們失望的是，中國之所以不歡迎我們，明顯是因為我們針對中國共產黨所發表由衷之言。」

帕特森並強調，仍會持續就澳洲大學遭受外國勢力干預和香港近日示威暴力升級的問題發表意見，並指香港發生的事是一場悲劇，中共應負起責任。

據報導，身為澳洲眾院情報和安全聯合委員會主席的海斯迪，8月8日曾在費爾法克斯媒體集團（Fairfax Media）旗下的雪梨晨驅報和世紀報發表評論，文中將中國和納粹德國相提並論，指「西方世界曾以為經濟解放會促使中國民主化，這是大錯特錯的想法」。

在兩人發表聲明後，中國駐澳洲大使館一名發言人強調，中方不會對「思想和價值觀的殖民」讓步，並稱「只要有關人士真誠悔改、糾正其錯誤言論、以客觀、合理的角度看待中國，尊重中國人民選擇之政制和發展模式，對話和交流之窗會永遠開啟。」

對此，海斯迪17日回應：「讓我把話說清楚，我與派特森都不會為了捍衛澳洲主權、價值觀和利益，以及替無法發聲者發聲而悔改。」兩人也重申：「期待中國政府會在將來某個時候認識到，誠實地討論和自由交流思想，沒有什麼好可怕。」

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