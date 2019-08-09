澳洲國會議員：中國稱霸野心有如納粹

2019-08-09

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲國會情報和安全聯合委員會主席海斯迪（Andrew Hastie）八日警告，中國企圖稱霸世界的野心，有如掀起二戰的納粹德國，澳洲的主權和自由將受到北京前所未有的威脅。中國駐澳洲大使館隨即怒斥海斯迪此等「厥詞」有損中澳關係，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也與海斯迪的發言劃清界線。

中國全球擴張 北約警戒

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）七日在會晤莫里森後也強調，北約必須了解中國崛起的影響，因為中國正在全球各地擴張勢力，包括可能對北約成員國構成挑戰的地區；北約不僅要和澳洲、紐西蘭密切合作，也要與日本及南韓合作，「這不是要北約挺進太平洋，而是要因應中國逐漸迎頭趕上的事實。」

隸屬執政黨自由黨的海斯迪投書雪梨晨趨報，指控中國企圖取代美國，成為印度︱太平洋地區的霸主。海斯迪在文中指出，澳洲必須在與美國的安全利益，以及與中國的貿易利益上取得平衡，若不挺身面對中國構成的挑戰，澳洲主權與自由將會受損，西方國家曾深信，中國會因為經濟自由化而邁向民主，將經濟自由化當成能保護西方安全的「馬奇諾防線」，一如法國人當年以為能免於遭德國入侵，「但他們（法國人）的想法大錯特錯。」

海斯迪寫道：「一如法國人，澳洲（人）也沒能認清，我們的獨裁鄰邦（指中國）變得有多靈活。」馬奇諾防線並未擋住德軍入侵，納粹最後改從北方進攻；「下一個十年我國的民主價值、經濟、同盟和安全將面臨考驗，這在澳洲歷史上前所未見。」

中國駐澳洲大使館隨即發表聲明回嗆海斯迪，除堅決反對海斯迪鼓吹中國威脅論，還指控海斯迪的觀點是暴露冷戰思維與意識形態偏見的「厥詞」。澳洲總理莫里森說，海斯迪並非政府閣員，他身為國會議員可自由發表意見，但澳洲政府將持續平衡與美國及中國的關係。內政部長杜登暗諷過去曾是空降特勤隊飛行員的海斯迪，「很懂太空」。

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