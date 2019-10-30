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澳洲外長︰對中國人權議題保持沉默 不符國家利益
2019-10-30 14:24:50
〔即時新聞／綜合報導〕澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）29日晚間在雪梨發表外交政策演說，指出政府將要求中國對人權等問題負責，因為在敏感問題上保持沉默不符合澳大利亞的國家利益。
據《路透》報導，由於中國涉嫌干預澳洲內政，並試圖在太平洋地區增加影響力，中澳關係近年來持續惡化，連帶使得雙邊貿易緊張，部分澳洲企業高層呼籲政府應將經濟政策放在首要位置。
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然而，佩恩強調澳大利亞不會保持沉默，「我們必須尊重彼此的主權，但我們將繼續提出與中國有關的人權問題……對侵犯人權的行為視而不見，代表著我們接受了破壞國際和平與穩定的行為。」
中國是澳洲最大的貿易夥伴，去年雙邊貿易額超過1800億澳元（約新台幣3.7兆元）。不過，中國在新疆建立的「再教育營」至少關押了100萬維吾爾人和其他穆斯林。
另外，澳洲國會與前3大政黨於今年5月大選前遭受網路攻擊，目前澳大利亞情報機構已確認中國必須對此負責。